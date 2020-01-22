Son dakika... Bakan Pekcan'dan AB açıklaması: 2020'de adım atacağımıza inanıyorum

Bakan Pekcan'ın konuşmalarından notlar;

* Bu tip platformları ikili görüşmeler için avantajlı buluyoruz. Burada muhataplarımızla görüşeceğiz. (Ticaret savaşları) Son dönemde çok arttı. Bu artış ticaret savaşını başlatan gelişmiş ekonomilere de olumlu yansımıyor. Dünyada küresel büyüme azaldı. Küresel ticaret, yatırımlar azaldı, belirsizlikler arttı. Bütün dünya ekonomisi etkilendi. Dünya böyle bir trenddeyken biz başarılı bir dönem geçirdik. Bu artışa baktığımızda DTÖ'nün açıkladığı verilere göre dünyada ihraactı en çok artan ilk 50 ülkenin 2019 9'uncu ay itibarıyla yüzde 2,7 azaldığını Türkiye'de 2,6 arttığını görüyoruz. Bu konjonktürü pozitife çevirmek için fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz.

* (İhracatta yeni pazarlar) Biz yeni pazarları hedef aldık. Mevcut pazarlarda da konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız. AB ihracatımız binde 8 azaldı ama değer bazında AB'ye karşı 14 milyar dolar artı verdik. Bir önceki sene 3,9 milyar dolardı. Hedeflerimiz doğrultusunda iş dünyasıyla beraber çalışıyoruz. 2020'de de inşallah iyi bir performansla devam edeceğiz.

* (Gümrük Birliği anlaşmasında revizyon) Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gecikti. Artık AB'nin de Türkiye'nin de üçüncü ülkelerle geniş kapsamlı anlaşmaları mevcut. Konseyden yetkilendirme bekleniyor, bu güncellemenin başlaması engelleniyor. Artık bunun bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. 2020'de bu konuda adım atacağımıza inanıyorum

* ABD Mart 2018'de aliminyuma ek vergi getirdi. Biz de ek vergi getirdik. Sanayicilerimizin etkilenmemesi için özel dikkat gösterdik. Tek taraflı kaldırmamızı kimse beklemesin. ABD kaldırdığında bu ek vergileri biz de kaldıracağız.