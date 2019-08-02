Son dakika... Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sakarya'da hem heyelan bölgeleri hem de Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un konuşmasından notlar;

* Sakaryamızı daha yukarıya çekmek amacıyla tüm işlemleri yapmak üzere buraya geldik. Bize verilen emanetleri nasıl aktarabilirizin derdinde olduk. Her kararda da çevreyi ve doğayı korumak adına adımlar attık. Sayın Emine Erdoğan sayesinde sıfır atık projemizi yapıyoruz. Tüm belediyelerimizde uygulayacağız.

* Deprem riski taşıyan bölgelerde, vatandaşlarımız için kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken çevreyi koruyacak adımlar atıyoruz. Karasu ve Kocaali için incelemeler yapıyoruz. Bugün desteklerimize yenilerini ekleyeceğiz.

* Sakarya'da eski stadımızın bulunduğu alana millet bahçesine başladık. 7/24 vakit geçirmek üzere vermiş olacağız. Serdivan ilçemize bir millet bahçemiz var.

SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum Salda Gölü'yle ilgili, "İhale sürecini başlattık. Oturumu gerçekleştirdik. Millet bahçesiyle ilgili geçmiş mevcut durum ne yapmak istiyoruz paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatında her projeyi her adımı atarken doğayı nasıl koruruz diye düşünüyoruz. 6 ay önce Burdurumuza gittiğimizde Salda Gölümüzü ziyaret ettik. Alana ilişkin şikayetlerle karşılaştık. Çöplerin dağ olduğu, araçların kıyıya girdiği, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını gidermek istediği alan olmadığını duyduk. Hemen Valilimize talimatları verdik. Araçları engelleyecek ahşap bariyerler koyduk. Araçlar giremiyor. Salda'nın güzelliklerini görsün diye çevre koruma bölgesi ilan ettiğimiz alanı, gölün yüzeyi 4 kilometrekare, bizim ilan ettiğimiz alan 295 kilometrekare. 14 Mart'taki Cumhurbaşkanı kararıyla özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yani bina dikemezsiniz, asfalt dökemezsiniz. Biz bu kıyı kenar çizgisi içindeki alanda 500-600 metrelik bandı koruma alanı altına alıyoruz. Yapılaşmaya izin vermiyoruz. Günlük denilen konteynerların olduğu alan iken, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız. Soyunma kabinleri, mescitleri, günlük ihtiyaçlarını giderecekleri dinlenme alanları dışında yapılaşma olmayacak. Günlük konaklamaya izin verilmeyecek. Doğal güzelliklerin öne çıkacağı bir proje yapacağız. Salda gibi doğal güzelliklerimiz güzel kalacak. Mücadelemizi vereceğiz. Hassasiyeti olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de çevremizi korumak için Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Özel çevre koruma bölgesi ilan ettik, 295 kilometrekarelik alanı. 500-600 metrelik alanda asfalt, gazino, diskotek olmayacak, asfalt olmayacak. Diğer alanlar koruma bandı dışında kumsalla ilişkisi olmayan alanda olacak. Asfalt, beton olmayacak. Günübirlik tesisler olacak" dedi.

HEYELAN AÇIKLAMASI

* Geçtiğimiz ay itibariyle Karadeniz'de eylem planımızı açıkladık. Sakarya Düzce Adapazarı Sinop ve Bartın'ı kapsayarak genişlettik. Artık iklim değişikliği ile mücadele kapsamında projelerimizi geliştireceğiz. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliği riski olmayan alanlara taşıyacağız.