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Son dakika... Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100.000 Sosyal Konut Tanıtım toplantısında konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak şunları söyledi:
Kimsenin barınma sorunu olmasın.
Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, bunun sağlıklı ve sürdürülebilir olması, gelirin daha adil dağılımı en büyük amacımız.
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