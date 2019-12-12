Son dakika... Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

Kimsenin barınma sorunu olmasın.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, bunun sağlıklı ve sürdürülebilir olması, gelirin daha adil dağılımı en büyük amacımız.