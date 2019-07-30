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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
30.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, bankaların kredi faizlerinde indirim yapacağını söyledi ve yılın geri kalan kısmında pozitif dönemin yaşanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında "Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faiz indirimi göreceğiz" dedi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren Bakan Berat Albayrak “Aşağı yönlü süreç devam edecek” açıklamasında bulunurken bütçe açığının her koşulda yüzde 3'ün altında kalacağını, yılın ikinci yarısı ve 2020'nin pozitif bir dönem olacağını söyledi.

Bakan Albayrak, bayram tatilinin uzamasından yana olmadığını belirtirken vergi reformu çalışmasının sonbahara hazırlanacağını kaydetti.

Faiz ve kurdaki düşüşün Türkiye ekonomisine olan güvenin göstergesi olduğunu belirten Bakan Albayrak "İlk yarıda vergi gelirlerinde normalleşme olacak. Türkiye güven kazandı, güvenmeyen kaybetti." dedi.

Konut sektörüne ilişkin olarak Bakan Albayrak devletin konut sektörünü kurtarmaya yönelik amacı olmadığını, otomotiv sektörü için ise "Faiz düşüşü ile olumlu gelişmeler bekleniyor, gerekirse adım atarız." açıklamasında bulundu.

Vergi affı döneminin geride kaldığını söyleyen Bakan Albayrak, Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye'ye 10 milyar dolardan fazla para girişi olduğunu kaydetti.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

Beklenen kötü senaryolar gerçekleşmedi.

Türkiye'ye yatırım yapan 1 yıl sonra yeniden kazanacak.

7 yıldır ilk kez cari fazla vereceğiz.

ABD yaptırımlarının olası etkilerini minimize ediyoruz.

Yılın ikinci yarısı ve 2020 pozitif bir dönem olacak.

Bütçe açığı her koşulda yüzde 3'ün altında kalacak.

Af dönemleri geride kaldı.

Vergi reformu çalışmasını sonbahara hazırlamaya çalışıyoruz.

Vergi yapılandırma konusunda adımlar atılabilir.

Konutta devletin sektörü kurtarmak gibi bir amacı yok.

(Yedek akçe) MB bilançosundaki bir kalemin yer değişmesi, para basmayla ilgisi yok.

TCMB'nin rezerv strateji politikasını destekleriz.

Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı çözüm istiyoruz.

Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faiz indirimi göreceğiz.

Merkez Bankası faiz indirim sürecine girdi. 

Otomotivde faiz düşüşü ile olumlu gelişmeler bekleniyor, gerekirse adım atarız. 

Konut kredisi vadelerinde 10 yılın üzerini konuşmaya başlayacağız.

Faiz düştü, kur düştü, bu Türkiye'ye olan güvenin etkisi.

İlk yarıda vergi gelirlerinde normalleşme olacak.

Türkiye güven kazandı, güvenmeyen kaybetti.

Haziran-temmuz'da Türkiye'ye çok ciddi para girişi oldu.

Enflasyonda 2019 hedefinin altında kalacağımızı net söyleyebilirim.

Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum.

Haziran-temmuz'da Türkiye'ye 10 milyar dolardan fazla para girişi oldu.

(Petrol ve gaz aramaları) Türkiye, Doğu Akdeniz'de çok önemli adımlar atıyor. İnşallah olumlu haberleri de yakında duyarız.

Bağışıklık sistemini, altyapısını çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var artık. Spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece giriyoruz.

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