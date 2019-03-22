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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.03.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu

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Bakan Berat Albayrak, "Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil. 15 Temmuz'da kimi belediyeler ve siyasiler de oldu ki, televizyonun karşısına geçip elinde zappingle ayağında terlikle maç seyreder gibi 'ölü sayısı kaç kişi oldu, ne kadar oldu, kim kazanacak, kim kaybedecek, ona göre pozisyon alalım, ona göre bir siyaset belirleyelim' anlayışıyla bir duruş sergiledi" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil." dedi. Bakan Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki AK Parti Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.

Ofis önünde vatandaşlara seslenen Albayrak, Tekirdağ'ın çok önemli ve güzel bir şehir olduğunu fakat kentin hizmet siyasetinde hep geride kaldığını söyledi.

Tekirdağ'ın yalan siyasetini tarihe gömüp hizmet siyasetiyle tanışması gerektiğini dile getiren Albayrak, "Tekirdağ, altyapısıyla potansiyeliyle çok önemli bir şehrimiz ama uzun yıllar bütün kaynaklarını çarçur ederek, heba ederek, bu kaynakları halka hizmet etmek için değil, birilerine peşkeş çekmek için kullanarak vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan dağ gibi borçlar yaparak maalesef belediyeleri bu noktaya taşıyan siyasetle karşı karşıya kalmıştır." diye konuştu.

Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu


Bakan Berat Albayrak, Türkiye'de bazı belediyelerin en büyük icraat olarak her mahalleye bir "heykel" yaptıklarını, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bir hizmet seçimi, çünkü Türkiye'de halka özellikle birebir dokunan hizmet siyasetinin bir kez daha oylanacağı ve 5 yıl boyunca bunun karşılığının alınacağı bir seçim. Ama bugün bakıyoruz, Türkiye'de 25 yıldır, çeyrek asırdır marka olmuş bir belediyecilik, liderlik ekolü var. Cumhurbaşkanımız bunu, çeyrek asır önce Türkiye'yi geliştirecek ve dönüştürecek bir şekilde başlattı. Bugün AK parti belediyelerinin olduğu tüm il ve ilçelerde artık altyapı sorunu diye bir şey kalmamıştır. Belediyecilik hizmeti o kadar yukarıya çıkmış ki, çöp, çamur, çukur artık tarihte."

Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu

"HİZMET SEÇİMİ Mİ BEKA SEÇİMİ Mİ?"

Bugünlerde "Bu bir hizmet seçimi mi yoksa bir beka seçimi mi?" yönünde tartışma yaşandığını hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:
"Türkiye'de şuna şahit olduk mu? Belediye başkanı seçildikten sonra devletin imkanlarını, devletin finansal kaynaklarını, devletin sağladığı fiziki tüm altyapı, üstyapı, makineler, şunlar bunlar, kamyonlar, kepçeler, bu imkanları halkına, hemşehrisine, vatandaşına değil de dağa terör örgütlerine, buralara, buraların finanslarına kullanan belediyeler olduğuna şahit olduk mu? Televizyonlarda izledik mi bunu? Çukur eylemlerinde bu makineleri ülkeyi yakıp yıkmak için kullananları gördük mü? Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil. ‘Ben terör örgütü mensubu değilim.’ Tamam olabilir sen terör örgütü mensubu değilsin ama terör örgütü mensubuyla omuz omuza yürüdüğün zaman benim aklıma ecdadımızın güzel bir lafı geliyor. 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.', Öyle değil mi? Kim kimle yürüyor buna bakmak lazım."

Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu


"HAİNLİĞİ MAÇ İZLER GİBİ İZLEYEN SİYASETÇİLER OLDU"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye'de 82 milyon vatandaşın parti, siyaset, memleket, mezhep, meşrep, cemiyet, cemaat, kadın, erkek, zengin, fakir, genç, yaşlı hiçbir şekilde sınıf fark etmeden kendisinin, evlatlarının, cumhuriyetin, cumhurun ve demokrasinin geleceği için meydanlara inip bu darbecilere dimdik bir duruşla "dur" dediğini hatırlattı.
O gece bazı belediyelerin halkıyla yan yana, meydanlara inip yürüdüğünü bazı belediye ve siyasetçilerin de olup bitenleri maç izler gibi izlediğini anlatan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu


"Kimi belediyeler oldu ki o gün halkıyla yan yana meydanlara indiği gibi, halkıyla birlikte yürüdüğü gibi kimi belediyeler de oldu ki özellikle onun altını çizmek istiyorum halkıyla birlikte meydana inip iş makineleriyle kışlaları durduran, tankların önüne çıkan belediye ve yöneticiler olduğu gibi bir Hollywood filminden bahsetmiyorum televizyonlarda canlı yaşadık bazı şeyleri.  15 Temmuz'da kimi belediyeler ve siyasiler de oldu ki televizyonun karşısına geçip elinde zappingle ayağında terlikle maç seyreder gibi 'ölü sayısı kaç kişi öldü, ne kadar oldu, kim kazanacak, kim kaybedecek ona göre pozisyon alalım, ona göre bir siyaset belirleyelim' anlayışıyla bir duruş sergiledi. Bunu da izledik mi? O zaman bir belediye başkanı hayal etmeli ve talep etmeliyiz ki, sahip olmalıyız ki, aynı zaman da milletiyle, vatandaşıyla, hemşehrisiyle lafta değil, icraatta omuz omuza meydanlara inip gerekirse canını verecek cesareti yerli ve milli bir duruşta olmalı."
Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu

Bakan Albayrak, hizmet siyasetine, ülke geleceği ve bekası noktasında dik duruş sergileyecek bir siyasete destek olmalarını istedi.

Konuşmasının ardından Albayrak, partisinin Süleymanpaşa Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Albayrak, ziyaretin ardından cuma namazını Eski Cami'de kıldı.

Namazın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, çarşıda esnafı ziyaret etti. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip taleplerini dinledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ve partililer de eşlik etti.

Son dakika... Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu


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