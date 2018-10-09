Son dakika... Bakan Albayrak'tan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak'tan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak'tan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    35
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.10.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    35
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladı. Bakan Albayrak, doğalgaz ve elektrik zammına ilişkin "Dünyada çok sıradışı bir durum olmazsa, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız" dedi. Bakan Albayrak, 1 Ağustos ve sonrası alınan kredilerin faiz oranlarına yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı.

Çok sayıda sektör temsilcisinin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Albayrak'ın sunumunda öne çıkan satır başları şöyle:

* Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir. 

BİZİM EKONOMİ ANLAYIŞIMIZDA TOPYEKÜN KAZANMAK VAR

* Dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki hareketlilik geride bırakıldı. Şimdiki amacımız kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlanmalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Belirsizlik sebebiyle fiyatlandırmalarda tahminler baz alınmıştır. Kurdaki volatile sonrası fiyatlarda normalleşme sürecine giriyoruz.

Son dakika... Bakan Albayraktan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması


* Kurdaki bu normalleşmenin ardından fiyatlarda da normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün kazanmak var. Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış. 

SONUNDA TÜRKİYE KAZANACAK

* Bu ortamda kar arttırma amacıyla yapılmış her girişim çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacak. Bunu görmemiz lazım. Tüm paydaşlarımız aynı samimiyet üzerinde taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindi. Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir. 

Son dakika... Bakan Albayraktan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması

TÜM FİRMALARIMIZDAN YÜZDE 10 İNDİRİM YAPMALARINI İSTEDİK

* 81 milyon omuz vermeli. İlk günden beri Enflasyonla Topyekün Mücadele adını koymamızın sebebi bu. Sonunda Türkiye kazanacak. Girdi maliyetlerini düşürecek tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çıkardık. 

* Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardık. Katılanlara teşekkürler ancak katılmayanlara da bir şey diyemem. Gerek TOBB, gerek TÜSİAD tüm kurumlarımız olsun, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içindeyiz. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar.

* Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacak. Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz. 

Son dakika... Bakan Albayraktan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması

* Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edecek. 

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE YIL SONUNA KADAR ZAM YAPMAYACAĞIZ

* Cari açık üzerindeki baskıyı dengeleyecek adımlar attık. Aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlar, Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada duruyoruz. 

* Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Elektriğe ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlanacak. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayacak işletmelerimiz altyapısı ile düzenlemeyi anlayıp işverenimize destek vereceğiz. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız. 

Son dakika... Bakan Albayraktan dikkat çeken faiz indirimi açıklaması
Enflasyonla Topyekun Mücadele Toplantısı’na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN KREDİ ÇEKENLERİN FAİZLERİNE YÜZDE 10 İNDİRİM

 * Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak. 

* Hal yasası da ekim ayı itibariyle de Meclis'te göreceğiz. Komisyonculuk kaldırılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları açısından yakından takip edileceği ürün mekanizması için çalışmaları yapıyoruz. Yüksek üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Ürün gözetim mekanizması süreci için çalışmaları başlattık. ALO175 ile hattımızı geçerli kıldık.  Stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz. 

* Vatandaşlarımız indirim logosu taşıyan ürünler tercih etmeli. Bir yandan Türkiye'nin en güçlü yaygın ürünleri, bir yandan bankalarımız, sadece birkaç günlük görüşme ile binler firmamız kuruluşumuz bu topyekün mücadeleye bende varım dedi. 81 milyon Türkiye olarak bu suni süreci de geride bırakacağız. Türkiye 'Büyük Güçlü Türkiye' yolculuğunda oku yaydan çıkmıştır. Tüm firma, marka, kamu kurum, şirketlerimizi ve bakanlarımızı hepinizi tebrik ederim. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    35
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı

'Çaykur zam yapmayacak 50 üründe yüzde 10 indirim yapılacak'

300 milyon liralık yatırımla yenilendi; açılış tarihi belli oldu

Orman ürünleri sektörünün iki büyük oyuncusu konkordato istedi