Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
11.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı

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Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık" dedi.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde; 

'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.'

İADE BAŞVURUSU NASIL OLACAK?

Başvurular en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesi ile 28.02.2019 tarihine kadar yapılabilecek. 29.03.2018 tarihine kadar tamamlanacak.

BAŞVURU DİLEKÇELERİ NASIL HAZIRLANACAK?

Vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ödemeler için, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine hitaben,

Karayolları Genel Müdürlüğü sanal POS'u üzerinden veya KGM posta eki hesabına yapılmış ödemeler için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Verast ve Harçlar Vergi Dairesine hitaben hazırlanacaktır.

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Köprü geçişleriyle ilgili iade süreci başladı


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