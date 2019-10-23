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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son 3 toplantıda 7.5 puan indirdi... Merkez Bankası yarın Para Politikası Kurulu’nu topluyor

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Son 3 toplantıda 7.5 puan indirdi... Merkez Bankası yarın Para Politikası Kurulu’nu topluyor

MERKEZ Bankası, faiz kararı için yarın toplanacak.

Merkez Bankası’nın indirim yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. En iyimser tahminler 100 baz puanda ağırlık kazanıyor. Ancak kur stabil giderse 150 baz puanlık bir indirimin de gelebileceği konuşuluyor. Piyasada 250 baz puana kadar beklenti bulunuyor. PPK’nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.

- Merkez Bankası faizlerde indirim sürecini temmuz ayında başlattı. 25 Temmuz’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 425 baz puan indirdi.

- Ağustos ayında yapılan toplantıda ise indirim 325 baz puan oldu. Böylece toplamda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 750 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 16.50’ye getirildi.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, AA’ya yaptığı açıklamada, Suriye’deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL’nin istikrarlı kalması durumunda MB’nin gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14.50-14.00 seviyelerine çekebileceğini söyledi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı.

KREDİ FAİZLERİ NE OLDU?

Merkez Bankası’nın temmuz ayında başlattığı faizlerde indirim kredi faizlerine değişik oranlarda yansıdı. Merkez Bankası’nın bankaların verdiği kredilere uygulanan ağırlıklı ortalamalara göre 26 Temmuz’da ihtiyaç kredisi faizi yüzde 26.78’di. 11 Ekim haftasında yüzde 18.33 oldu. Konutta 26 Temmuz’da yüzde 20.49 olan faiz 11 Ekim’de yüzde 13.12’ye, ticari kredilerde yüzde 20.08 olan faiz yüzde 15.61’e, taşıt kredilerinde de yüzde 26.50 olan ortalama faiz yüzde 15.83’e geldi.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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