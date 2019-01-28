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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Sofralık zeytin ihracatı arttı

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Sofralık zeytin ihracatı arttı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2018-2019 sezonunda sofralık zeytin ihracatının 150 milyon doları aşmasını beklediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonunun ilk çeyreğinde sofralık zeytin ihracatı yüzde 23'lük artışla 41 milyon 564 dolara ulaştı.

İhracatta yeşil sofralık zeytinin yüzde 85, siyah sofralık zeytinin ise yüzde 11 artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, bunda Venezuela, İtalya ve Yunanistan'a yapılan satışların etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, siyah zeytin ihracatının, 1 Ekim - 31 Aralık 2018 döneminde, bir önceki sezona göre yüzde 11'lik artışla 31 milyon 330 bin dolar olduğu belirtildi.

Yeşil zeytin ihracatının ise 2018-2019 sezonunun ilk çeyreğinde, önceki sezona göre yüzde 85 artarak 10 milyon 233 bin dolara yükseldiği aktarılan açıklamada, sofralık zeytin ihracatının da yüzde 53'lük artışla 26 bin 450 tona ulaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin son 15 yılda zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 177 milyona çıkardığını kaydetti.

Türkiye'nin 2017-2018 sezonunda sofralık zeytin ihracatının bir önceki sezona göre yüzde 16 artarak 127 milyon dolar olduğunu vurgulayan Er, "2018-2019 sezonunda sofralık zeytin ihracatımız bu seyirde devam ettiği takdirde 150 milyon doları aşacağız." ifadelerini kullandı.

ALMANYA İLK SIRADA

Siyah zeytin ihracatında 9 milyon 630 bin dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 5 milyon 134 bin dolarla Romanya, 4 milyon 650 bin dolarla Irak takip etti.

Yeşil zeytin ihracatında ise ilk sırada 2 milyon 5 bin dolar ile Irak, ikinci sırada 1 milyon 670 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada ise 1 milyon 413 bin dolarla Venezuela yer aldı.

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