SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

SMMM yeterlilik sınav sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde 7 Şubat 2020 tarihinde erişime açılacak. SMMM'nin bu yıl üç dönemde gerçekleşecek olan sınavları ise 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu sınavların başvuru tarihleri ise sırasıyla 16 Aralık 2019-10 Ocak 2020, 13 Mart-8 Mayıs 2020, 17 Ağustos-11 Eylül 2020 olacak.