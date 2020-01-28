Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:04,
SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
SMMM yeterlilik sınavı sonuçları için araştırmalar devam ediyor. 7-8 Aralık tarihlerinde TESMER tarafından gerçekleştirildi. Peki, SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, SMMM yeterlilik sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
SMMM yeterlilik sınav sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde 7 Şubat 2020 tarihinde erişime açılacak. SMMM'nin bu yıl üç dönemde gerçekleşecek olan sınavları ise 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bu sınavların başvuru tarihleri ise sırasıyla 16 Aralık 2019-10 Ocak 2020, 13 Mart-8 Mayıs 2020, 17 Ağustos-11 Eylül 2020 olacak.
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