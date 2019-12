SkyTeam, İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonu açtı

Şu anda 19 üyesi ile yılda 630 milyon yolcu taşıyan ve 14 bin 500 günlük uçuş ağı ile 175 ülkede bin 150 noktada faaliyet gösteren SkyTeam, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş gümrüklü alanda lounge hizmeti vermeye başladı.



SkyTeam konseptinin yerel mimari ile harmanlanarak dizayn edildiği yolcu salonundan, İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren SkyTeam üyeleri Aeroflot, Air France, KLM, Korean Air, MEA, Saudia ve Tarom hava yollarının first, business class ve elite plus yolcuları faydalanacak. Özel yolcu salonunda misafirlere yerel ve uluslararası lezzetler ile Türk mutfağından seçmeler ve taze pide ikramı yapılacak.



Doğal ışığa sahip salonda, duş alanlarının yanı sıra kablosuz internet erişimi ve her koltukta elektrik bağlantısı bulunuyor. 24 saat hizmet verecek 582 metrekarelik salon, 145'ten fazla oturma kapasitesine sahip.



"BU HAVALİMANINDA BAŞARDIĞINIZLA ÇOK GURUR DUYMALISINIZ"



Salon açılışı dolayısıyla düzenlenen törende SkyTeam Üst Yöneticisi Kristin Colvile, açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Colvile, güzel bir salon inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Gerçekten inanılmaz bir salon oldu. Buradaki çıtayı daha da yükselttik. Bir sonraki salon için bu standartlara ulaşmak gerçekten zor. Loungeler bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. İstanbul lounge bizim için çok önemli. İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 7 hava yolu şirketi burayı kullanacak. Her salonumuzda olduğu gibi misafirlerimize yerel tatları tadabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Burada da Türk yemeklerinden vereceğiz. Türk çayı ve pide vereceğiz."



İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini vurgulayan Colvile, "Bu havalimanında başardığınızla gurur duymalısınız. Çok güzel bir havalimanı. Bunun bir parçası olmak bize gurur verdi." dedi.



Colvile, buranın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.



"YENİ HAVA YOLLARININ GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"



İGA CEO Danışmanı Melih Mengü, İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana 46 milyondan fazla yolcuyu misafir ettiğini söyledi.



Günde yaklaşık 290 bin yolcuya ulaşacak hava trafiğinin olduğuna dikkati çeken Mengü, "Önümüzdeki dönemde de bunun artacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl haziran ayında üçüncü pistin açılmasıyla slot imkanları artacak ve yeni hava yollarının geleceğini tahmin ediyoruz. Özellikle SkyTeam'e üye Uzak Doğu'dan iki tane hava yolunun ışıklarını görmek üzereyiz. İnşallah onların da gelmesiyle havalimanımız renklenecek. SkyTeam ve diğer birliklerin burada olması bu yaptığımız büyük binanın içerisinde insan emeğini çeşitlendiriyor, renk katıyor. O nedenle çok mutluyuz. Havalimanımızın genel görüntüsüyle bütünleşen çok güzel bir lounge. Buna da önem verdiğiniz için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Açılışa, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren çok sayıda hava yolu şirketinin yöneticisi ve çalışanı katıldı.