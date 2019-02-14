Sivil havacılıkta cezalar artırıldı
Türk Sivil Havacılık Kanunu'na uymayanlara kesilecek idari para cezaları arttı.
Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2018 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 23,73 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.
Bu çerçevede Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2019'da bin 294 lira ila 26 bin 28 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
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