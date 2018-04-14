Sınır kapılarına ‘milli göz’
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilerek 18 kara gümrük kapısında aktif olarak kullanılan Plaka Tanıma Sistemi’nin, meyvelerini verdiğini ifade etti.
İki sınır kapısında daha sistemlerin devreye alınması için inşaat çalışmalarının bitmesinin beklendiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, söz konusu sistemle Türkiye’ye giriş-çıkış yapan araçların plakalarının ‘optik karakter tanımlama’ özelliğine sahip plaka tanıma kameralarıyla okunarak otomatik kaydedildiğini bildirdi. Tüfenkci, “Gümrük kapılarımızdan giren tüm araçları, kameraları sayesinde veri tabanına kaydederek takibe imkân veren sistem ve gümrük muhafaza personelinin dikkati sayesinde İpsala Gümrük Kapısı’nda ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan iki adet karavan yakalandı” diye konuştu.
Plaka Takip Sistemi’ndeki görüntülerin karşılaştırılmasıyla Yunanistan’a binek otomobiliyle giden şahsın, döndüğünde binek otomobilinin arkasında bir karavan olduğunun tespit edildiğini anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti: “Bunun üzerine şoför tarafından beyan edilmeyen ve nasıl alındığına ilişkin fatura gibi herhangi bir evrak gösterilemeyen ve otomobille aynı plaka takılı şekilde kaçak yurda sokulmaya çalışılan karavana gümrük muhafaza ekiplerince el konuldu.”
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