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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
21.04.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

Şimşek: 1020 şirket TMSF’ye devredildi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Şimşek: 1020 şirket TMSF’ye devredildi

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerle ilgili son durumu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak’ın soru önergesine yanıt veren Şimşek, bin 20 şirketin TMSF’ye devredildiğini açıkladı. Şirketlerin toplam mali büyüklüğü de 46.8 milyar TL’ye ulaştı. Şimşek’in verdiği bilgiye göre, mahkeme ve hakimlik kararlarıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı bin 20 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi. Toplam 49 bin 925 kişinin istihdam edildiği bu şirketlerin özkaynak toplamı yaklaşık 19.7 milyar TL olurken, cirolarının toplamı da yaklaşık 17.6 milyar TL oldu. Bugüne kadar bu kapsamda satılan şirketlerin sayısı iki olurken, satış tutarı ise yaklaşık 253 milyon TL olarak belirlendi.

Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta TMSF’nin tasfiyeye karar verdiği ve tasfiye sürecini tamamladığı şirket sayısının da bir olduğunu belirtirken, bu şirketin tasfiyesi nedeniyle işsiz kalan kişinin ise bulunmadığı bilgisini paylaştı. Bu süreçte 122 kişinin mal varlığına da TMSF kayyım olarak atandı.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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