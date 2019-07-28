Şimdi de ev sınavı!

BİNLERCE genç için üniversite tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya devam ediliyor. Adaylar için ilk ve en önemli adım doğru üniversite tercihi. Sonrasında ise binlerce öğrenci ve ailesi için ev arayışı başlayacak. Yurtlarda yer bulamayan ya da tercih etmeyenler, üniversitelere yakın kiralık evler arayacak. Peki aileleri ne kadar kira gideri bekliyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın yaptığı araştırmaya göre en yüksek kirayı Muğla, İstanbul, İzmir, Edirne ve Antalya’da eğitim görecek öğrenciler ödeyecek.

EN PAHALI MUĞLA

Türkiye’de kira değerlerinin en yüksek olduğu ilin Muğla olduğunu dile getiren Endeksa.com CEO’su Görkem Öğüt, “Muğla’da ortalama metrekare başına kira 14.8 TL. Muğla’dan sonra metrekare başına kiraların en yüksek olduğu iller sırasıyla 14.7 TL ile İstanbul, 12.9 TL ile İzmir, 11.3 TL ile Edirne ve 11.2 TL ile Antalya” dedi. Öğüt’ün verdiği bilgilere göre Anadolu illerinde ortalama 100 metrekare bir evin kirası 500 liranın da altında olacak. Yapılan araştırmaya göre metrekare kira bedellerinin en düşük olduğu iller şöyle: Kırşehir’de 4.6 lira, Niğde’de 4.9 lira, Mardin’de 5 lira, Bingöl ve Aksaray’da 5.2 lira, Kayseri ve Osmaniye’de 5.3 lira. Bölgesel olarak baktığımızda ise Karadeniz’de Trabzon’da metrekare kirası 6.4 lira, Rize’de 7.4 lira, Ordu’da 7 lira. Güneydoğu ise en yüksek rakam Gaziantep’te. Gaziantep’de metrekare kirası 9.7 lira. Bu rakam Batman’da 7.2, Diyarbakır’da 6.3 , Urfa’da 6 liraya geriliyor. Doğu illerine bakarsak Kars’da metrekare kirası 9.3, Van’da 8.8, Erzincan 6, Malatya’da 5.6, Erzurum 5.8 lira. İç Anadolu’da ise Konya’da metrekare ortalama kira bedeli 6.9 lira, Kayseri’de 5.3 lira, Sivas’ta 5.7 lira, Eskişehir’de ise 9.1 lira.

2-3 BİN TL BÜTÇE

İstanbul’a ise en yüksek kira değerlerinin metrekare başına 27.4 lira ile Sarıyer’de talep edildiğini belirten Öğüt, “Sarıyer’den sonra sırasıyla 26.3 TL ile Beşiktaş, 25.4 TL ile Beyoğlu, 22.6 TL ile Bakırköy, 20.2 TL ile Şişli geliyor. İstanbul’da son bir yılda kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler ise Esenyurt, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Avcılar ve Esenler. İstanbul’da merkezi bölgelerde konut kiralamak isteyen öğrencilerin 2.000 TL ile 3.000 TL arasında bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Beşiktaş’ta ortalama kira 2.897 TL, Bakırköy’de 2.737 TL, Kadıköy’de 2.349 TL, Beyoğlu’nda 2.156 TL. Hem ulaşımı kolay, hem de maliyet olarak daha düşük bölgeler ise 1.814 TL kira ile Şişli, 1.582 TL ile Ataşehir, 1.522 TL ile Üsküdar, 1.305 TL ile Kağıthane, 1.223 TL ile Ümraniye” diye konuştu. Kiraların mayıs ve eylül aylarında arttığını belirten Öğüt, konut kiralamayı düşünen öğrencilerin bu trendi göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.

YURT YATIRIMLARI ARTIYOR

GAYRİMENKUL sektöründeki durağanlık nedeniyle yatırımcıların düzenli gelir elde edebileceği bir arayışa girdiklerini ve yurt yatırımlarının artış kaydettiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Proje Değerleme ve Danışmanlık Departmanı Müdürü Evren Tüfekçi, “Geçmişte yurt yatırımları arsa alımı ile üzerine yurt projesi geliştirme şeklinde olsa da günümüzde boş kalmış veya istenen gelirin elde edilemediği binaların dönüşümü şeklinde ilerliyor” dedi. Öğrenci yurdu yatırımı yapan şirketlerinden Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, sektördeki daralma nedeniyle yatırımcıların alternatif yatırıma yöneldiğini söyledi. Karayel, “Konut kredi faizlerinin yüksekliği ve kısmi arz fazlası, piyasada bir durgunluğa yol açtı. Ofis yatırımlarının cazibesinin azalması, özelinde de rakamların yüksekliği, gayrimenkul sektörünü yavaşlatan önemli etkenler arasında yer alıyor. Bu noktada, Univa Öğrenci Evi projelerimizi hayata geçirdik. Sakarya, Düzce ve Kocaeli şehirlerinde öğrenci evlerimiz bulunuyor. Türkiye’de 4.2 milyon yüksek öğrenim eğitimi alan tam zamanlı öğrenci bulunuyor. Devlet ve özel sektörün yatak sayısı ise 1 milyon. Bu da demek oluyor ki 3.2 milyon öğrenci kalacak yer bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir de her yıl yüksek öğrenime katılan öğrenci sayısı 400 bin civarında. Rakamlar potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” dedi. Yurt fiyatlarının şehirlere göre değiştiğini belirten Karayel, “Nitelikli ve üst segment yurtların aylık ortalama fiyatları şöyle sıralayabiliriz: İstanbul 1200-2300, Ankara 950-1750, İzmir 800-1500, Sakarya 700-1300, Kocaeli 700-1500 ve Konya 600-1200 TL civarında” dedi. Bir diğer gayrimenkul şirketi Nef ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığında kurulan Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Türkiye’de Novu markasıyla yatırım yapacak. 120 milyon dolar sermaye ile kurulan şirketin hedefi 5 yılda 6 bin yatak kapasitesine ulaşmak.