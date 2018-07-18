Siber güvenliğe üçlü mekanizma
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları kararnamelerle belirlenirken, siber güvenlik alanındaki organizasyon şeması da şekillenmeye başladı. Siber güvenlik için üçlü mekanizma kurulması planlanırken, Dijital Ofis, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın siber güvenliğe ilişkin faaliyet alanları da belirlendi.
Bilişim sektöründe siber güvenlik yapısıyla ilgili yeni bir kararname beklenirken, bu alana ilişkin kurulacak mekanizmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, siber güvenlik alanında etkin bir mücadele için üçlü mekanizma planlandı.
Bu kapsamda, kamu kurumlarında dijital dönüşümü koordine edecek olan Dijital Dönüşüm Ofisi, aynı zamanda siber güvenlikle ilgili politikaları belirleyecek. Ofis, yapay zeka uygulamaları ile milli teknolojinin geliştirilmesi konularında da faaliyet yürütecek. Siber güvenlikle ilgili Ar-Ge faaliyetlerini ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek. Bakanlık, Türkiye genelinde sayıları 81’i bulan teknokentlerle işbirliğine giderek, siber güvenlikte teşvik modelleri de ortaya koyacak.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’nin (SOME) çalışmalarını yürüten BTK ise, yeni dönemde de, önceden olduğu gibi uygulayıcı olacak.
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