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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Set çalışanlarına standart geliyor

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Set çalışanlarına standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu, sinema sektöründeki yönetmen, sanat yönetmeni, kostüm tasarımcısı ve kostüm tasarım yardımcısı için hazırlanan ulusal meslek standartlarını onayladı. Sinema Televizyon Sendikasınca hazırlanan standart, bu mesleklerdeki müfredata girdi teşkil edip sınav ve belgelendirme faaliyetlerini düzenleyen ulusal yeterlilik dokümanlarına temel oluşturacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), sinema sektöründeki yönetmen, sanat yönetmeni, kostüm tasarımcısı ve kostüm tasarım yardımcısı için hazırlanan ulusal meslek standartlarını onayladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için meslek standardı hazırlama çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 829 ulusal yeterlilik belirleyen MYK, sinema sektöründe yönetmen (Seviye 7), sanat yönetmeni (Seviye 6), kostüm tasarımcısı (Seviye 6) ve kostüm tasarım yardımcısı (Seviye 4) için hazırlanan ulusal meslek standardını kabul etti.

Bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlandı

Söz konusu mesleklerde sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı söz konusu standartlarda, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak isteyen adayların tabi tutulacağı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterlerine yer verildi.

Sinema Televizyon Sendikasınca hazırlanan standartlar, bu mesleklerdeki müfredata girdi teşkil edip sınav ve belgelendirme faaliyetlerini düzenleyen ulusal yeterlilik dokümanlarına temel oluşturacak.

"Tehlikeli" mesleklerde önemli aşama alındı

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal meslek standartlarının mesleklerin icra edilebilmesindeki nitelikleri belirlediğini dile getirerek, asgari normları belirlenen mesleklerin niteliğinin de arttığını söyledi.

Kültür, sanat ve tasarım sektöründe meslek standardı hazırlama çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Ceylan, bu alanda uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşullarının olduğuna dikkati çekti.

Kurum olarak iş gücüne nitelik kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Ceylan, "Ulusal meslek standardı belirleme konusunda 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki mesleklerde önemli aşama kaydettik, artık 'az tehlikeli' sınıftaki mesleklere yoğunlaştık." dedi. 

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