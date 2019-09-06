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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli elektrikli traktörü test etti

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Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli elektrikli traktörü test etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yerli ve milli elektrikli traktörü test etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin ibadete açılış törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İTÜ'de bulunan yerli ve milli, elektrikli traktör ve araçları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise elektrikli traktörü test etti.

Derindere Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol tarafından tanıtılan araçları inceleyen Şentop ve Pakdemirli, atölyede yapılan çalışmaları da yerinde gördü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, "Burada geliştirilmiş yüzde 100 yerli ve milli, elektrikle çalışan bir traktör. Bu traktörü Cumhurbaşkanımız Ankara’da Hasat Şenliği’nde kullanmıştı. İnşallah buradan hareketle Türkiye, yerli ve milli bütün otomobiller ve büyük araçları imal edecek. Bunları geliştirmemiz ve desteklememiz lazım. Buradaki deneme imkanlarımız dahilinde traktör çok iyi. Güçlü bir motor. Zaten test edilmiş ve hepsinden başarıyla çıkmış. Ümit ediyoruz ki seri üretimine de geçilir." diye konuştu.

"TRAKTÖRLERİN BİR KISMINI ELEKTRİKLİ TRAKTÖRLERLE DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Bekir Pakdemirli ise traktörü üreten Önder Yol'a teşekkür ederek, "Meclis Başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın bir programı vardı. Gelmişken üretim merkezine de uğrayalım istedik. Traktörümüzün prototipinin hazır olduğunu söylemiştim. Şu an tarla ve saha denemeleri devam ediyor. Bu denemeleri de yüzde 100'ün üstünde performansla tamamladık." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, şu anda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) bine yakın traktör bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Bu traktörlerimizin bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz. Bu da bize birkaç prototipin ötesinde 30-40 tane tarlada çalışan ve gerçekten problemlerini görebileceğimiz deneme sahası oluşturacak. Bu da seri üretime geçmeden önceki son safha. Hem denemeleri yapmış olacağız hem de sahada ve zorlu şartlarda traktörleri denemiş olacağız. İnşallah ilerleyen günlerde daha mutlu haberleri de görmüş olacağız." 

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