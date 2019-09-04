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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Selden etkilenen KOBİ'ler destek kredisini kullanmaya başlayacak

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Selden etkilenen KOBİ'ler destek kredisini kullanmaya başlayacak

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt "(Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilmesi) En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz bu kredileri kullanmaya başlayacak" dedi.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden Akçakoca ilçesine geldi. 

Uzkurt, Akçakoca Kaymakamlığında, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant ile ilgili kurum amirleriyle toplantı yaptı. 

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uzkurt, selden zarar gören işletmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KOSGEB olarak 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği hatırlattı. 

Uzkurt, kredi kullandırım sürecinin tamamlandığını aktararak, "Bugün itibarıyla 11 bankayla mutabakatları imzaladık. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri de önümüzdeki gün ve en geç gelecek hafta içerisinde Düzce'deki şubelerine talimatlarını gönderip selden zarar gören işletmelerimize bu krediyi kullandıracaklar." diye konuştu. 

Kredinin, 36 ay vadeli ve sıfır faizli olduğunu dile getirerek, "Faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kullanılan ana para ise kullanılan işletme tarafından ödenecek. Kredi kullandırım sürecinde özellikle Kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı KOESGEB tarafından karşılanacak. Örneğin bir işletmemiz 100 bin değil de 70 bin liralık bir zarar görmüşse bu da Kaymakamlığımız tarafından tutanak altına alınmışsa 70 bin liralık kredi kullanımını bu 11 bankada KOSGEB olarak faizini karşılayacağız." ifadelerini kullandı. 

Bankalardan kredi kullanımı noktasında teminat sıkıntısı yaşayacak işletmelerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını anlatan Uzkurt, teminat bulma konusunda sıkıntı çeken işletmeler için de Kredi Garanti Fonu ile gerekli mutabakatı yaptıklarını söyledi. 

Uzkurt, KOSGEB'e borcu olan işletmelerin bu borcunun 2020 yılının dokuzuncu ayına kadar ertelemesinin yapıldığını, kredi erteleme imkanından da 25 firmanın yararlandığını bildirdi. 

"YARALARIN SARILMASI İÇİN BİR NEBZE FAYDAMIZ OLACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

İşletmelerin beklediği faizsiz kredi kullanım imkanının neden geciktiği konusuna da değinen Uzkurt, şöyle devam etti: 

"Burada karar alındıktan sonra şöyle bir süreç izliyoruz: Bu 'Acil Destek Kredimizde' bankalarla öncelikle görüşüp yazışıyoruz. Onlara bu konuda bir teklif vermelerini, yani ne kadarlık bir faiz oranı vereceklerini soruyoruz. Birinci teklifleri aldıktan sonra en düşük olan tekliften hareketle ikinci bir teklifte bulunuyoruz. Tabii bu teklifler banka genel müdürlükleriyle yapılıyor. Bu genel müdürlüklerden bazen 1-2 günde, bazen de bir ayda alıyoruz. Tüm bankalarla yazışmak durumunda olduğumuz için bankalardan kaynaklı sürecin uzaması söz konusu oldu ama şu an süreci tamamlamış bulunmaktayız. En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz, bu kredileri kullanmaya başlayacaklar. KOSGEB olarak buradaki yaraların sarılması için bir nebze faydamız olacağını ümit ediyorum." 

Uzkurt, bir basın mensubunun, selden doğrudan ya da dolaylı değil de diğer etkenlerden etkilenen işletmeler konusunda da bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bu programın amacı doğrudan sel felaketinden zarar gören işletmelerimize dönük zararın tazmini yönünde bir finansman kolaylığı. Burada biz şunu dikkate alçağız, selden doğrudan ya da dolaylı zarar gören, etkilenen ve bu da kamu kurumlarımız tarafından tespit edilen firmalarımıza bunu kullandıracağız." şeklinde cevap verdi. 

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