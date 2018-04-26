Dev sektörün gözü, Mayıs ayı başında kapılarını açacak fuarda
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 41. yılında ‘YAPI SAHNE’ ve ‘YAPI ARENA’ ile inovasyondan teknolojiye, mimariden tasarıma kadar sektöre dair tüm konuları gündeme taşıyacak. 5 gün boyunca devam edecek fuara, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından 70’in üzerinde ünlü mimar, endüstri uzmanları ve liderler bir araya gelecek.
Geçen yıl 17 ülkeden 850 katılımcı ve 82 bin 427 ziyaretçiyi ağırlayan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, bu sene 11 salon ve açık alanda 900’ün üzerinde katılımcıyı 90 bin ziyaretçi ile buluşturacak.
ITE Turkey Bölge Direktörü Kemal Ülgen, sektörle ilgili rakamsal bilgiler de paylaştı: “2017 genelinde ortalama 8,9 büyüyen inşaat sektörü ülke ekonomisinin üzerinde bir performans sergiledi. Bu büyümenin yanı sıra inşaat harcamalarında da yükseliş trendi devam ediyor. İnşaat harcamaları 2017 yılında cari fiyatlarla yüzde 25,7 büyüyerek 533,8 milyar TL’ye yükseldi.
Türkiye’de büyümesini sürdüren inşaat sektörüne paralel olarak yapı malzemelerinin de 2017 yılında büyümesini sürdürdüğünü görüyoruz. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2017 yılında yüzde 25,7 gibi çok ciddi bir oranda artarak 347 milyar TL büyüklüğe ulaştı.
İç pazardaki hareketliliğin yanı sıra sektörün ihracatında da olumlu gelişmeler olmaktadır. 2017 yılında inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 7,5 artarak 16,38 milyar dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri ithalatı ise ihracatın aksine 2017 yılında yüzde 3,9 düşerek 8,94 milyar dolar indi. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere yerli üretim ürünlerin kullanımı iç piyasada artarken ihracatımızda da önemli mesafeler alınmakta ve yapı malzemeleri bakımından ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturulmaktadır.”
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