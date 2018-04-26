Dev sektörün gözü, Mayıs ayı başında kapılarını açacak fuarda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
26.04.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Dev sektörün gözü, Mayıs ayı başında kapılarını açacak fuarda

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Dev sektörün gözü, Mayıs ayı başında kapılarını açacak fuarda

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 41. yılında ‘YAPI SAHNE’ ve ‘YAPI ARENA’ ile inovasyondan teknolojiye, mimariden tasarıma kadar sektöre dair tüm konuları gündeme taşıyacak. 5 gün boyunca devam edecek fuara, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından 70’in üzerinde ünlü mimar, endüstri uzmanları ve liderler bir araya gelecek.

Geçen yıl 17 ülkeden 850 katılımcı ve 82 bin 427 ziyaretçiyi ağırlayan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, bu sene 11 salon ve açık alanda 900’ün üzerinde katılımcıyı 90 bin ziyaretçi ile buluşturacak.

ITE Turkey Bölge Direktörü Kemal Ülgen, sektörle ilgili rakamsal bilgiler de paylaştı: “2017 genelinde ortalama 8,9 büyüyen inşaat sektörü ülke ekonomisinin üzerinde bir performans sergiledi. Bu büyümenin yanı sıra inşaat harcamalarında da yükseliş trendi devam ediyor. İnşaat harcamaları 2017 yılında cari fiyatlarla yüzde 25,7 büyüyerek 533,8 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye’de büyümesini sürdüren inşaat sektörüne paralel olarak yapı malzemelerinin de 2017 yılında büyümesini sürdürdüğünü görüyoruz. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2017 yılında yüzde 25,7 gibi çok ciddi bir oranda artarak 347 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

İç pazardaki hareketliliğin yanı sıra sektörün ihracatında da olumlu gelişmeler olmaktadır. 2017 yılında inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 7,5 artarak 16,38 milyar dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri ithalatı ise ihracatın aksine 2017 yılında yüzde 3,9 düşerek 8,94 milyar dolar indi. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere yerli üretim ürünlerin kullanımı iç piyasada artarken ihracatımızda da önemli mesafeler alınmakta ve yapı malzemeleri bakımından ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturulmaktadır.”

 

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