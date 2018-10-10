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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
10.10.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

"Sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor"

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"Sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'sinin 9'uncusu Antalya'da başladı. Daha önce farklı şehirlerde düzenlenen zirve, bu sene 9-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleşiyor. Kamu ve özel sektörden enerji sektörü aktörlerini buluşturan organizasyonda güncel sektör sorunları tartışılarak, yeni teknolojik gelişmeler tanıtılıyor, doğalgaz, elektrik ve nükleer başta olmak üzere diğer enerji kaynaklarıyla ilgili sunumlar yapılıyor. Antalya'da düzenlenen zirveye üst düzey kamu temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda enerji profesyoneli katıldı. Bu yıl 9. Türkiye Enerji Zirvesi, ERRA 17. Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı ile eş zamanlı düzenlendi. Yerli ve yabancı paydaşları bir araya getiren her iki etkinlik, Türkiye'nin enerjideki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirmesine vesile oldu.

İHA muhabirine Enerji Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirveye yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Antalya'da 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Enerji Zirvesi'ne her kesimden, her ülkeden ciddi bir katılım vardı. Bu bizleri de memnun etti. Bugün sadece ulusal bir etkinlik değil, aynı zamanda burada EPDK'nın üyesi olduğu ERRA 17. Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı da gerçekleştirildi. Bu şunu gösteriyor; sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor. Katılım gösteren tüm temsilcilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, açılış programının ardından zirvede yer alan sektörlerin stantlarını gezerek, sektör temsilcileriyle fotoğraf çektirdi. Zirvede enerji piyasalarında yaşanan dönüşümün etkileri, enerjide gelecek trendleri, dönüşüm sürecinde Türkiye enerji piyasalarının beklentileri, enerjide dijitalleşmenin etkileri, enerji yatırımları finansmanı, yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerji jeopolitiği konuları ele alındı.

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