‘Sektör için en doğru kararları verecektir’
JOLLY Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy’u tebrik ederken, turizm sektörünün içinden gelen bir ismin bakanlık koltuğuna oturmasını sektör için hayırlı bir karar olarak gördüğünü söyledi.
Ersoy’u 30 yılı aşkın süredir birlikte rekabet ettikleri, özellikle TÜRSAB üyesi olarak sektörün sorunlarını, adil rekabetin her sektörde olduğu gibi turizm için de olmazsa olmaz bir unsur olduğunu bilen deneyimli bir turizmci olarak tanımlayan Vardar, “Kendisinin sektör için en doğru kararları, en hızlı şekilde alacağına dair inancımız tam. Temennim odur ki, ortalama seyahat acenteleriyle gerçekleştirilen 8 milyon kişilik bir hacmi olan iç turizm hareketliliği, hızlı iyileştirmelerle 20 milyon seviyesine taşınsın. Gerek sahilleri, gerek kültürü, gerekse doğası ile başlı başına bir cazibe merkezi olan Türkiye’miz hak ettiği etkinliği turizmde de hızla yakalasın. Sektör olarak yaralarımızı sararak, büyümeye odaklandığımız bu dönemde, ekonomiye ivme kazandıracak kararların alınacağına hiç şüphemiz yok” diye konuştu.
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