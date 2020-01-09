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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Şeker Piliç'in markaları icradan satılık

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Şeker Piliç'in markaları icradan satılık

Tavuk alanında bir dönemin büyük şirketlerinden olan Şeker Piliç'in markaları icradan satışa çıkıyor. 37 marka için 372 bin liradan ihale başlayacak.

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satılığa çıkacak.

Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mali krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların icra yoluyla satışı gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40’da Bandırma’da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak. 

Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

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