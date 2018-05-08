Şeker fabrikaları ucuza mı gitti?
ŞEKER-İŞ Sendikası, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) satışını onayladığı 5 şeker fabrikası için jet hızıyla Danıştay’a başvurdu.
Yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için açılan davanın dilekçesinde, fabrikaların 2011 yılına göre ucuza satılarak kamu zararı oluştuğu, üretimin devamı için yeterli önlem alınmadığı, satışın şeffaflıktan uzak, aleniyet ilkesini ihlal ederek yapıldığı, halkın sağlığının riske atıldığı iddia edildi.
Turhal, Yozgat, Çorum, Bor ve Kırşehir Şeker Fabrikalarının satışı, ÖYK tarafından onaylanarak 5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Her bir fabrika için ayrı ayrı verilen dava dilekçelerinde 2011 yılında yapılan özelleştirmeye göre fabrikaların ucuza satıldığı iddia edildi.
Sadece fabrikaların kota değeri üzerinden hesap yapıldığında bile Turhal’ın 284 milyon, Çorum’un 257 milyon, Kırşehir’in 241 milyon, Yozgat’ın 211 milyon ve Bor’un 168 milyon lira daha düşük bedelle satıldığı dilekçeye yazıldı. Bu rakamlara varlık değerlerinin dahil olmadığı vurgulandı.
Sendikanın bu iddiasına göre satışı onaylanan 5 şeker fabrikası toplamda 1 milyar 161 milyon TL ucuza satılmış oldu.
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