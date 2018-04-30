'Seçimler büyümeyi çok olumsuz etkilemiyor'
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme ivmesinin söz konusu olduğunu belirterek "Genelde seçimler büyümeyi çok olumsuz etkilemiyor" dedi.
Şimşek'in açıklamasında öne çıkan hususlar şöyle;
*TCMB'nin (enflasyonun düşürülmesi) konusundaki mücadelesi ve hükümetin tedbirleri sürecek
*TL reel efektif olarak en düşük düzeyinde, dolayısıyla Türkiye'de bir normalleşme ve jeopolitik gerginliklerin azalması TL'ye olumlu yansır
*Yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme ivmesi söz konusu; genelde seçimler büyümeyi çok olumsuz etkilemiyor
*Belirsizliklerin azaldığı, reformların ana gündem maddesi olduğu, seçimlerin aradan çıktığı ortamda enflasyon tekrar aşağı yönlü trende girer, tek hane kur nedeniyle kısa vadede zor
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