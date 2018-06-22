Seçim için özel birim

24 Haziran’daki çifte seçimlerde elektrik ve doğalgazda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hazırlıklarını yaptı. Enerji Bakanlığı’nda önceki gün yapılan toplantı sonrasında her alanda olası arızalara karşı anında müdahale birimleri kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, tüm ekipleri gün boyu takip edecek.

KRİZ MERKEZLERİ

Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve doğalgaz iletim, petrol iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması, oluşması durumunda da en hızlı şekilde müdahale edilerek ortadan kaldırılmasını temin ve takip etmek üzere TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Ayrıca tüm tedbirlerin takibi ve koordinasyonu için Enerji Bakanlığı bünyesinde, tüm genel müdürlerin yer alacağız bir özel merkez kuruldu.

CANLI TAKİP SİSTEMİ

Takip merkezinin, ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları ile anında canlı bağlantı kurulması için de video konferans sistemi oluşturuldu. Seçim tedbirleri kapsamında, seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekelerinin bakım ve onarımları yapıldı.

JENERATÖR TEDBİRİ

Enerji Bakanlığı bünyesindeki birimler, seçim kurulları ile temasa geçerek jeneratörlerinin olup olmadığına dair tespit yapmaya başladı. Jeneratörü olanların jeneratörlerinin çalışır durumda olduğu test edilecek, jeneratörü bulunmayanlar ile ilgili olarak olası arıza durumları için talep halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Her seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda 23 Haziran 08:00’dan 25 Haziran 08:00’a kadar vardiyalı olarak arıza ekipleri hazır olacak.

Kritik tesislerin güvenliği için olası sabotajlara karşı valiliklerle de irtibata geçilerek mevcut koruma güvenlik personellerine ilaveten koruma talep edilebilecek. Çağrı merkezi personel ve arıza ekip sayıları seçim günü en yüksek seviyeye çıkarılacak ve arıza durumunda hızlı müdahale için tüm ekiplerde yedek işletme malzeme tedarikleri yapacak. Seçim günü bakım-onarım veya tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacak.