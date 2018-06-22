Seçim için özel birim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
22.06.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Seçim için özel birim

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Seçim için özel birim

Enerji Bakanlığı önceki gün seçim için toplandı ve özel müdahale birimleriyle seçim günü görev başında olma kararı aldı. Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın da tüm gün boyu takip edeceği birimler elektrik ve doğalgaz kesintisine karşı anında müdahale edecekler.

24 Haziran’daki çifte seçimlerde elektrik ve doğalgazda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hazırlıklarını yaptı. Enerji Bakanlığı’nda önceki gün yapılan toplantı sonrasında her alanda olası arızalara karşı anında müdahale birimleri kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, tüm ekipleri gün boyu takip edecek.

KRİZ MERKEZLERİ
Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve doğalgaz iletim, petrol iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması, oluşması durumunda da en hızlı şekilde müdahale edilerek ortadan kaldırılmasını temin ve takip etmek üzere TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik  dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Ayrıca tüm tedbirlerin takibi ve koordinasyonu için Enerji Bakanlığı bünyesinde, tüm genel müdürlerin yer alacağız bir özel merkez kuruldu.

CANLI TAKİP SİSTEMİ
Takip merkezinin, ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları ile anında canlı bağlantı kurulması için de video konferans sistemi oluşturuldu. Seçim tedbirleri kapsamında, seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekelerinin bakım ve onarımları yapıldı.

JENERATÖR TEDBİRİ
Enerji Bakanlığı bünyesindeki birimler, seçim kurulları ile temasa geçerek jeneratörlerinin olup olmadığına dair tespit yapmaya başladı. Jeneratörü olanların jeneratörlerinin çalışır durumda olduğu test edilecek, jeneratörü bulunmayanlar ile ilgili olarak olası arıza durumları için talep  halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Her seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda 23 Haziran 08:00’dan 25 Haziran 08:00’a kadar vardiyalı olarak arıza ekipleri hazır olacak.

Kritik tesislerin güvenliği için olası sabotajlara karşı valiliklerle de irtibata geçilerek mevcut koruma güvenlik personellerine ilaveten koruma talep edilebilecek. Çağrı merkezi personel ve arıza ekip sayıları seçim günü en yüksek seviyeye çıkarılacak ve arıza durumunda hızlı müdahale için tüm ekiplerde yedek  işletme malzeme tedarikleri yapacak. Seçim günü bakım-onarım veya tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacak.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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