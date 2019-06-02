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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

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Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı. 500 milyon dolardan fazla ihracat yapan TUSAŞ, sektöre liderlik etti, Türkiye genelinde 22'nci oldu.

Uluslararası projeler, ortak üretim ve doğrudan satış yöntemleriyle ihracatını artıran savunma ve havacılık şirketleri sektörü rekora taşırken, kendileri de bu alanda Türk ekonomisinde üst sıralarda yer aldı. 

Savunma ve havacılık cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Bu ihracat rakamı aynı zamanda savunma ve havacılık açısında rekor olarak kayıtlara geçti. 
Sektörde bu yıl için 3 milyar dolarla yeni bir rekor hedefleniyor. 

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" araştırmasına göre, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve bunların bileşenlerini üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ, 503 milyon 671 bin dolar ile Türkiye genelinde 22. oldu. 

Sektörde ikinci sırada havacılık motorları konusunda uzmanlaşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yer aldı. Geçen yıl 286 milyon 102 bin dolarlık ihracata imza atan şirket, ülke sıralamasında 37'nciliğe adını yazdırdı. 

Paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar üreten FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 175 milyon 247 bin dolarlık ihracatla sektörde 3'üncü, Türkiye genelinde ise 70'inci sırada yer aldı. 

Sektörde ilk üçü, Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN izledi. ASELSAN, 142 milyon 564 bin dolarlık ihracat performansıyla Türkiye genelinde 98'inci oldu. 
Dünyanın önde gelen havacılık şirketleri için üretim yapan Alp Havacılık, geçen yıl 107 milyon 374 bin dolarlık ihracat yaptı. 

Ürettiği zırhlı araçlar 30'dan farklı ülkede kullanılan Otokar, geçen sivil ve askeri alandaki faaliyetleriyle 211 milyon 556 bin dolarlık ihracata ulaştı. Şirketin savunma alanındaki ihracatı ise yaklaşık 95 milyon dolara karşılık geldi. 

Türkiye'nin bir diğer zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina ise birçok ülkeden aldığı siparişlerin teslimatı karşılığında 82 milyon 208 bin dolarlık ihracat başarısına ulaştı. 

Silah, mühimmat ve patlayıcı üreticisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 2018 ihracatı ise 55 milyon 112 bin dolar oldu. 

Bu kuruluşları 41 milyon 805 bin dolarla BMC, 27 milyon 811 bin dolarla HAVELSAN, 10 milyon 83 bin dolarla ROKETSAN, 3 milyon 150 bin dolarla Karel Elektronik izledi. 

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