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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.06.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz

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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda yerli ve milli ürünlerin kullanılması için teşvik edici tedbirlerin alınmasına yönelik girişimlerimiz devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAK Haberleşme AŞ tarafından Bilkent Hotel'de düzenlenen "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" konulu basın toplantısında, ULAK Projesi'nin önemine değindi. 

ULAK'ın kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hususunda iş birliğine hazır olduklarını aktaran Demir, "Biz dünyanın en iyisi olmak için çalışmak gerektiğine inanıyoruz. Kamu bilgi işlem projelerinde yıllık yaklaşık 1 milyar dolar harcandığı gibi bir gerçek var. Veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda yerli ve milli ürünlerin kullanılması için teşvik edici tedbirlerin alınmasına yönelik girişimlerimiz devam edecek. Bu konu ticari olmaktan öte ülkenin önemli bir güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu. 

ÇINAR PROJESİ'NDE SONA DOĞRU

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı da toplantıda, ASELSAN ile yaptıkları "İlk 5G Veri Aktarım Demosu" ve geliştirilen diğer projelere ilişkin bilgi verdi. 

ULAK'ın 4.5G için hazır durumda bulunduğunu belirterek, milli ve yerli şebeke yönetim alt yapısı olan Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin artık kullanımda olduğunu vurgulayan Balcı, 5G ve ötesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına değindi. 

Balcı, ÇINAR Projesi'ni 2021 yılının mart ayına kadar operatörlere hizmet verilebilecek şekilde kullanıma sunmayı planladıklarını aktardı. 
Toplantının ardından ULAK Haberleşme AŞ ile Türksat AŞ arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. 

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