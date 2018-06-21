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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
21.06.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme

Usta gazeteci Savaş Ay’ın vefatı sonrası çocukları arasında baş gösteren miras davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, mirasın üvey kardeşlere bölünmesi gerektiği yönündeki yerel mahkeme kararını onadı. Böylece, Ay’dan geriye kalan çok sayıda gayrimenkul iki üvey kardeş arasında bölüşülecek.

5 yıl önce hayatını kaybeden Gazeteci Savaş Ay, açıklanan vasiyetnamesinde, tüm mal varlığını oğlu Can Ay’a (40) bıraktı. 2001 tarihli vasiyetname, Ay’ın vefatı sonrası dava konusu oldu.

İPTAL ETTİRMİŞTİ
Savaş Ay’ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay (20), mirasın, üvey kardeşi Can Ay’a bırakılmasına ilişkin vasiyetnamenin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Sanem Dolun Ay’ın açtığı davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, Bakırköy 25. Noterliği tarafından 30 Kasım 2001 tarihinde hazırlanan vasiyetnamenin iptali yönünde karar verdi.

YARGITAY ONADI
Bu karar temyiz edildi. Edinilen bilgilere göre, temyiz incelemesine bakan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Onama kararı ile birlikte, Ay’ın mirası üvey kardeşler arasında bölüşülecek.

GERİDE KALAN VARLIKLAR
Dava dosyasına göre vasiyetnamede Savaş Ay’ın mirası şöyle: Beşiktaş Levent’te 16 bin 105 metrekare yüzölçümlü 12 blok 322 bağımsız bölümlü kargir apartmanın D blokta yer alan dubleks mesken. Muğla ili Bodrum ilçesi Kızılağaç Köyü Torba Dingilbükü mevkiinde 895 metrekarelik arsa üzerindeki 1/3 arsa paylı dubleks mesken. Muğla Bodrum İslamhaneleri Köyü mevkiinde dubleks mesken. İstanbul Fatih’te iki daire. Saat Film Yayıncılık Eğitim Organizasyon Turizm Sanayi Ltd.Şti’nde yüzde 51’lik hisse.1995 model cip. İki adet deniz motoru. Banka ve finans kuruluşlarında döviz, TL ve mevduat, fon hesapları…

OĞLUNA BIRAKMIŞTI
Savaş Ay vasiyetinde “Sağlığımda sınırsız sevgisi ve saygısıyla kötü günlerimde hep yanımda olan, varlığıyla yaşama arzu ve sevincimin kaynağı oğlum Can Ay’a kalmasını vasiyet ediyorum” demişti.

Savaş Ay’ın vasiyeti iptal edildi
Savaş Ay’ın vasiyeti iptal edildi !
 

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Son 24 saatte ne oldu? (21.06.2018)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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