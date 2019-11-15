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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Saudi Aramco'nun yüksek karlılığı yatırımcıları iştahlandırıyor

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Saudi Aramco'nun yüksek karlılığı yatırımcıları iştahlandırıyor

Suudi Arabistan borsası Tadawul'da gelecek ay ilk halka arzı (IPO) gerçekleştirilecek milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yüksek karlılığı yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Geçen yıl elde ettiği 111 milyar dolarlık net karla Apple, Alphabet (Google), ExxonMobil gibi teknoloji ve enerji devlerinin toplam net karını geride bırakan Saudi Aramco'nun varil başına 10 dolardan düşük maliyetle petrol üretmesi IPO'ya yatırımcı talebinin güçlü olacağını gösteriyor.  Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in uzmanlarından Caroline Bain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan dünyada en düşük petrol üretim maliyetine sahip ülke. Küresel petrol üretimi ve talebi düşse de Suudiler rekabetçi bir üretici olmaya devam edecek." dedi.  Saudi Aramco'nun batılı ülkelerin petrol firmaları gibi çevresel sorunlarla karşı karşıya olmadığına dikkati çeken Bain, şirketin çok verimli yönetildiğini ifade etti. Bain, şu an petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin Aramco hisselerine talebi zayıflatmayacağını belirterek, "Yatırımcılar petrol fiyatları görünümüne orta vadede önem vermiyor." diye konuştu.

IPO'NUN PETROL FİYATLARINDA ETKİLİ OLMASI BEKLENMİYOR

Saudi Aramco'nun IPO'su kapsamında şirketin sadece yüzde 0,5'lik hissesinin bireysel yatırımcılara sunulacağını dile getiren Bain, yeni hisse sahiplerinin şirkette söz sahibi olmasının kolay görünmediğini söyledi. Bain, "Suudi hükümeti Saudi Aramco'nun kontrolünü yakın zamanda bırakmayacaktır. Şirketin, Suudi kraliyet ailesine yakın olması bazı soru işaretleri oluşturuyor ancak yatırımcılar Aramco'nun yüksek karlı bir şirket olduğunu ve Suudi petrolüne talebin devam edeceğini bilerek hisse satın almak isteyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının 5-6 Aralık'ta Viyana'da düzenleneceğini belirten Bain, Aramco'nun IPO sürecinin Suudi Arabistan ve OPEC ülkelerinin üretim kararlarına veya petrol fiyatlarına etkisinin olmayacağını ifade etti.

"TADAWUL'DA DİĞER HİSSELERE TALEP DÜŞECEK"

Londra'daki danışmanlık kuruluşu MENA Advisors'ın Genel Müdürü Rory Fyfe ise milli gurur ve kraliyet ailesine yakın olma amacıyla Aramco hisselerine
daha çok Suudi yatırımcıların talip olacağını dile getirdi. Aramco'nun diğer enerji şirketlerine göre daha fazla temettü getirisi olduğuna dikkati çeken Fyfe, bunun da yabancı yatırımcılara cazip gelebileceğini söyledi. Öte yandan, Aramco'nun IPO'sunun Suudi borsası Tadawul'a yabancı talebinde etkili olmayacağını savunan Fyfe, "Aramco IPO'sunun Tadawul'da yapılmasının tek nedeni, gelecekte uluslararası borsalarda yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek. Aramco, Suudi borsası için çok büyük. Şirketin IPO'su Tadawul'daki diğer hisselere talebi düşürecek." diye konuştu. Yatırımcı talebine bağlı olarak gelecek iki yılda Aramco hisselerin bir kısmının daha Tokyo, Hong Kong, Londra ve New York borsalarında halka arz edilmesi düşünülüyor. 

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