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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Saudi Aramco halka arzdan 25 milyar dolar gelir hedefliyor

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Saudi Aramco halka arzdan 25 milyar dolar gelir hedefliyor

Şirket, halka arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, gelecek ay ülkenin borsası Tadawul'da yapılması planlanan ilk halka arzdan yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor.

AA muhabirinin Saudi Aramco'nun açıklamasından derlediği verilere göre, bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirketin yüzde 1,5'lik kısmı arz edilecek.
Toplam 3 milyar hissesi satışa sunulacak olan Saudi Aramco, arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak. Böylece, şirketin sağlayacağı gelir en az 24 milyar dolar, en fazla 25,59 milyar dolar olacak.

Öte yandan, yüzde 1,5'inin halka arz edileceği göz önüne alındığında, söz konusu değerlerle firmanın piyasa değerinin 1,6-1,7 trilyon dolar aralığında değişeceği öngörülüyor.

Aramco'nun nihai hisse fiyatının 5 Aralık'ta açıklanması beklenirken, bu miktarın 8,33 doların üzerinde olması durumunda ise Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 19 Eylül 2014'te New York borsasında yapılan halka arzında elde ettiği 25 milyar dolarlık gelir rekoru kırılmış olacak.

PİYASA DEĞERİ HEDEFLERİN ALTINDA

Aramco'nun halka arzdan elde etmeyi planladığı gelir ve sonucunda oluşacak piyasa değerinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hedeflerinin çok altında olması dikkati çekiyor.

Muhammed bin Selman, 2016'da duyurduğu Vizyon 2030 Planı kapsamında, Aramco'nun yüzde 2'sinin halka arz edilmesinden 100 milyar dolar gelir elde etmesinin hedeflendiğini ve şirketin piyasa değerinin 2 trilyon dolar olacağını duyurmuştu.

Vizyon 2030 Planı kapsamında, Aramco'nun arzından elde edilecek gelirle Suudi Arabistan ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlılığının azaltılması, yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer sektörlere yatırım yapılması ve ülkenin bütçe açığının düşürülmesi amaçlanıyor.

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