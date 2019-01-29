Şatolar için karar günü
Şato tipi mimarisiyle tartışmalara konu olan Mudurnu’daki Burj Al Babas projesini yapan ancak iflasına karar verilen Sarot Group’la ilgili ilk alacaklılar toplantısı bugün yapılacak.
Toplantıda alacaklılardan oluşan bir iflas idaresi oluşturulacak. Bundan sonraki süreçte şirketin inşaat yapımı, villaların alım-satımı da dahil tüm faaliyetleri iflas idaresinin denetimi altına girecek. Öte yandan, Burj Al Babas villalarının satışı devam ediyor.
BOLU’nun Mudurnu ilçesinde 750 dönüm üzerine 732 villadan oluşan şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesi için Sarot Group bünyesinde üç şirket için konkordato talebiyle Haziran 2018’de İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme 3 şirket için de iflas kararı vermişti. İflas kararı üzerine İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından 31 Aralık’ta alacaklara bir yazı gönderildi. Yazı ‘adi tasfiyeye başlanılması’ sürecini içeriyor.
BUGÜN TOPLANIYOR
Yazıda, bugün saat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı’ndaki toplantı salonunda ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı belirtildi. Toplantıda alacaklılardan oluşan bir iflas idaresinin seçileceği, seçilecek idarenin yetkilerinin belirleneceği, dolayısıyla Sarot Group’tan alacaklı olanlar ile Sarot Group’a borcu olanların toplantıda hazır olmaları istendi. Yazıda, ilk alacaklar toplantısında iflas idaresinin seçimi, yetkilerinin belirlenmesi, gerektiğinde vekil tutulması, iflas idaresine gerektiğinde acele satış yetkisinin verilmesinin yanı sıra ticari faaliyetin devam edip edilmeyeceği hususu da ele alınacağı yer aldı.
İTİRAZ ETTİLER
Öte yandan villaların satışı hala Sarot Group’ta olduğu için Burj Al Babas’taki villalar 370 bin ila 530 bin dolar arasında satılıyor. Sarot Group yöneticileri ise İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararına yaptıkları itirazın kabul edileceğini savunuyor.
Burj Al Babas projesinden devre mülk satın aldıklarını bugünkü toplantıya katılacaklarını belirten Agah Yıldırım, “Biz Mudurnu kaplıcalarından faydalanmak için Burj Al Babas’tan 2011’de devre mülk aldım. Devre mülk için 12 bin lira ödedim. Devre mülkümün 2014’te teslim edilmesi gerekiyordu. Mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.
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