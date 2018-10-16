SarÄ±gÃ¶lâ€™de Ã¼zÃ¼mler gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor

SarÄ±gölâ€™de üzümler göz kamaÅŸtÄ±rÄ±yor
Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde 130 bin dekarlÄ±k alanda yetiÅŸtirilen Ã¼zÃ¼mler, gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarÄ±yla hayran bÄ±rakÄ±yor.
MANÄ°SA'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde son 15 yÄ±ldÄ±r tarÄ±mÄ± yapÄ±lan yayla baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ± adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeye baÅŸladÄ±. Son baharÄ±n sonlarÄ±na kadar dayanabilen Ã¼zÃ¼mlerin yetiÅŸtirildiÄŸi yayla baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼zÃ¼mler gerek renkleri gerekse de kalitesi ve tatlarÄ±yla hayran bÄ±rakÄ±yor. Ã‡ekirdeksiz Sultaniye Ã¼zÃ¼mden ayrÄ± olarak kÄ±rsal alanda tarÄ±mÄ± yapÄ±lan yayla baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi veren SarÄ±gÃ¶l Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Ãœlgen, 10 farklÄ± Ã¼zÃ¼m tÃ¼rÃ¼nÃ¼n tarÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek "SarÄ±gÃ¶lâ€™de son 15 yÄ±l iÃ§esinde Sultaniye aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã¼zÃ¼mlerin yanÄ±nda kÄ±rsal alanlarda yayla baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°lÃ§emize gelen yaÅŸ Ã¼zÃ¼m alÄ±cÄ±larÄ± ilÃ§emizden Ã§eÅŸitli Ã¼zÃ¼m alÄ±mlarÄ± yapmaktadÄ±r. Michele Palieri, Grimson Seedless, Trakya ilkeren, sÃ¼peryol, beyaz Mevlana, siyah Mevlana, Red Globe, Antep KarasÄ±, Thomson ve Alphonse tÃ¼rleri yetiÅŸmekte. Bu Ã¼zÃ¼mler dayanÄ±klÄ± ve piyasa deÄŸeri olan Ã¼rÃ¼nlerdir" dedi.
SarÄ±gÃ¶llÃ¼ Ã¼zÃ¼m Ã¼reticisi Ahmet Tosun, farklÄ± Ã¼zÃ¼mler yetiÅŸtirmenin Ã¼reticiler iÃ§in yararlÄ± olduÄŸunu belirterek "Sultaniye Ã¼zÃ¼m aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã¼zÃ¼m yetiÅŸtirmekteyiz. Sultaniye Ã¼zÃ¼mlerimizi yaÅŸ ve kuru deÄŸerlendirme ÅŸansÄ±mÄ±z daha Ã§ok. Ben sekiz yÄ±ldÄ±r Sultaniye Ã¼zÃ¼mlerinden ayrÄ± olarak Ã§ekirdekli sofralÄ±k Red Globe ve pembe Ã§ekirdeksiz oldukÃ§a gevrek tÃ¼r olan Grimson Seedless diktim Ã§ok olumlu sonuÃ§lar aldÄ±m. Bu Ã¼zÃ¼mler daha az masraf istiyor. DayanÄ±klÄ± olmasÄ± ve lezzeti Ã§ok gÃ¼zel" diye konuÅŸtu.
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