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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.01.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Salkım domates üreticisini sevindirdi

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Salkım domates üreticisini sevindirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yoğun olarak üretimi yapılan salkım domatesin kilogramının tarlada 4 liradan alıcı bulması üreticileri sevindirdi.

ERDEMLİ Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaptığı açıklamada, ilçenin salkım domates üretimiyle öne çıktığını söyledi.  İlçe genelinde 27 bin dekar alanda serada domates yetiştiriciliği yapıldığını bildiren Şahin, "Bu alanda yaklaşık 216 bin tona yakın üretim sağlanmakta. Bu rakam ülke ve bölge ekonomisine limon üretiminden sonraki en büyük katma değerimizdir." dedi.

Bu yıl salkım domatesin fiyatının da iyi olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:  "Geçen yıl güz döneminde dikilen salkım domatesin fiyatı 3 lira civarında olurken, bu yıl aynı dönemde dikilen ürünlerin 4 liradan alıcı bulması başta üreticiler olmak üzere bu sektörden kazanç elde eden herkesi sevindiriyor. Bu yıl hem yaylalarda hem de sahildeki seralarda yetiştirilen domateslerimiz iyi para etti, çiftçimiz borçlarını temizledi."

Şahin, yetiştirilen ürünlerin özellikle marketlerde büyük ilgi gördüğünü, Irak ve İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

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