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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
02.11.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi

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Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi

TÜRKİYE’nin Maldivleri olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da yoğun ilgi gördü.

Yaz sezonunda 500 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü sezonun bitmesine rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Geçen ay Salda Gölü yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Salda’nın eşsiz güzelliği ve manzarasını görmek isteyenler bölgeye akın etti.

Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden gelen Serkan Ceylan, "Salda Gölü’nün adını uzun süredir duyuyorduk. Arkadaşlarımız geldi ama biz gelememiştik. Geçen hafta evlendik. Balayından dönüşte buranın güzelliğini görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Türkiye’nin Maldivleri denildiği kadar var. Çok beğendik. İnşallah yaz döneminde de gelmek nasip olur" dedi.
Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi
Ceyda Ceylan da "Salda Gölü düşündüğümüzden daha güzel" diye konuştu.

Didim’den geldiğini söyleyen Aysel Erikli, "Salda Gölü’nün methini çok duymuştuk. Ama yazın gelme fırsatımız olmadı. Yazın gelseydik daha güzel olacaktı hem de lavanta bahçelerini görecektik. Ama bu mevsimde de ilgi fazla. İnşallah doğamız böyle kalır. Herkesin Salda Gölü’nü görmesini tavsiye ederim" dedi.

Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi
Ankara Çubuk’tan geldiğini söyleyen Ahmet Özçelik, "Daha önce adını çok duyduk ama gelememiştik. Bu mevsimde geldik ama fotoğraflarda görüldüğü gibi, anlatıldığı gibi çok güzel bir göl" diye konuştu.
Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi

Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi
Ankara’dan geldiğini söyleyen Hasan Aykır, "Gelen arkadaşlarımızdan ismini çok duymuştuk. Yazın iznimiz olmadığı için gelememiştik. Şimdi fırsat bulduk. Kışında çok farklı bir güzelliği var" dedi.
Salda’ya sonbaharda da yoğun ilgi

 

 

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