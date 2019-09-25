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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.09.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

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Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 8 ayında 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Kentin ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yaptığı sektör, toplam ihracatın yüzde 91,5'ine denk gelen 3 milyar 56 milyon 83 bin dolarlık dış satışla otomotiv oldu.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'dan, yılın 8 ayında 138 ülkeye ihracat yapıldı. AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'da, ağustos ayında 188 milyon 983 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağlayan kent, yılın 8 ayında toplamda 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım yaptı.

OTOMOTİV İHRACATI, YÜZDE 91,5 İLE ZİRVEDE

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-ağustos aylarındaki toplam ihracatının yüzde 91,5'luk kısmı bu alanda gerçekleşti. Sakarya, otomotiv sektöründe ocak-ağustos döneminde 3 milyar 56 milyon 83 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 45 milyon 753 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 38 milyon 782 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 33 milyon 959 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 30 milyon 205 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Bu yılın 8 ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 300,68 ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 114,92 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Bu yıl ocak-ağustos döneminde en çok ihracat 370 milyon 265 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 328 milyon 672 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla 252 milyon 542 bin dolarla Almanya, 248 milyon 37 bin dolarla İspanya ve 245 milyon 499 bin dolarla İsrail izledi. 

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