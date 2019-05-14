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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.05.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat

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Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat

Türkiye'nin otomotiv sektöründe önde gelen şehirleri arasında bulunan Sakarya, ocak-nisan döneminde 126 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe önde gelen şehirleri arasında bulunan Sakarya'dan, ocak-nisan döneminde 126 ülkeye 1 milyar 822 milyon 543 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından gelen Sakarya, nisanda 474 milyon 809 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv, demir, kimya, iklimlendirme ve makine sektörlerinin öncülüğünde yılın ilk 4 aylık döneminde 126 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 822 milyon 543 bin dolarlık dış satım yapıldı.

İHRACATIN YÜZDE 92,1'İ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN

En fazla otomotiv ihracatı yapan iller arasında 4'üncü sırada bulunan Sakarya, Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalara ev sahipliği yapıyor. Kentin, nisan ayındaki ihracatının yüzde 92,1'lik kısmı otomotiv sektöründen geldi.

Sakarya'dan nisan ayında 437 milyon 374 bin dolarlık otomotiv, 6 milyon 383 bin dolarlık makine ve aksamları, 5 milyon 552 bin dolarlık iklimlendirme sanayi ihracatı yapıldı. Bu sektörleri 4 milyon 900 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller" ve 3 milyon 475 bin dolarlık ihracatla "mücevher" sektörleri izledi. Bu yıl nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 178,18 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA

Sakarya, bu yıl nisan ayında en çok ihracatı 52 milyon 846 bin dolarla Fransa'ya yaptı. Bu ülkeyi 40 milyon 501 bin dolarlık ihracatla İsrail, 38 milyon 476 bin dolarlık ihracatla Birleşik Krallık izledi. 

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