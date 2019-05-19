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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sahte kokuyor

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Sahte kokuyor

Son dönemlerde parfüm fiyatlarının artması dolandırıcıları da harekete geçirdi. Kendilerini Atatürk Havalimanı’ndaki Duty Free (Gümrüksüz satış mağazası) çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, ellerindeki sahte parfümleri, orijinalmiş gibi göstererek vatandaşa satmaya çalışıyor.

KOZMETİK sektöründe fiyatların hızla yükselmesi sahte parfüm satışını da artırdı. Birçok yalan ve teknik ile bu ürünleri tüketiciye satan dolandırıcılar, son olarak Atatürk Havalimanı’nın kapanmasını fırsat bildi.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde hatta alışveriş merkezi (AVM) otoparklarında vatandaşın karşısına çıkan bu dolandırıcılar, “Havalimanı kapanınca tüm ürünler çalışanlara kaldı. Gümrüksüz alanda satılan ürünleri bizlere dağıttılar. Biz de bunları satıyoruz” diyor. Daha uygun fiyat ile bu ürüne ulaştığını düşünen vatandaş ise, sahte ve sağlığa zararlı parfüme para ödemiş oluyor.

MAĞAZA DÜŞÜK FİYAT VERDİ

Dolandırıcılar vatandaşı ikna edebilmek için farklı yollara da başvuruyor. Bir AVM’de yanımıza gelerek sahte parfümü satmaya çalışan kişi şunları söyledi: “Ürünler Atatürk Havalimanı gümrüğüne kayıtlı olduğu için yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda satılamıyor. Havalimanı yönetimi de bunları kadrolu çalışanlara hediye olarak dağıttı. Her bir personele yüzlerce ürün verdiler. Biz bir kaç tanesini kişisel kullanım için aldık. Bazılarımız bunları el altından AVM’lerde faaliyet gösteren büyük mağazalara sattı. Bu mağazalar çok düşük fiyat verdiği için biz bunları elden satmayı tercih ettik.”

30 TL’YE KADAR DÜŞTÜ

Satıcılar karşısındaki kişiyi parfüm almaya ikna edemeyince yine Atatürk Havalimanı’ndaki bağlantıları olduğunu vurgulayıp, “Havalimanı kapandı ama hala gümrükte bekleyen ürünler var. İstediğiniz marka bir saat ya da başka bir ürün varsa size temin edebiliriz” diyerek satış konusunda baskı kuruyor. Karşısındaki kişi ikna olmadıkça her biri gümrüksüz satış noktası poşetlerinin içerisine konulmuş olan parfümlerin fiyatlarından indirime gidiyor. Bize satmak istediği parfümün fiyatını ilk etapta 1000 TL olduğunu söyleyen satıcı, almak istemediğimizde fiyatı 30 TL’ye kadar indirdi. Kendisinden kimlik istediğimizde ise kullandığı otomobilini park etmek istediğini söyleyerek hızla uzaklaştı.

BİREBİR AYNI GÖRÜNÜYOR

PİYASADAKİ satış fiyatlarının çok altında satılan sahte parfümler çoğunlukla merdiven altı depolarda üretiliyor. Gerçeğini aratmayacak şekilde paketlemesi yapılan ürünler için en ince detaylar bile titizlikle kopyalanmış. Koku her ne kadar benzer olsa da etkisi çok zayıf. Ayrıca insan sağlığına zararlı olma ihtimali çok yüksek. Gerçek bir parfümün etkisi gün boyu sürerken bu ürünlerin etkisi en fazla 1 saat sürüyor. Kullanıcıların sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu ürünlerin üzerinde orijinal ürünlerdeki gibi barkod da bulunuyor. Akıllı telefonlarınız aracılığı ile bu barkodları okuttuğunuzda ürünün sahte olduğu anlaşılıyor. Ancak ürünü satın alan kişi için iş işten geçmiş oluyor.

 

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