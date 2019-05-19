Sahte kokuyor

KOZMETİK sektöründe fiyatların hızla yükselmesi sahte parfüm satışını da artırdı. Birçok yalan ve teknik ile bu ürünleri tüketiciye satan dolandırıcılar, son olarak Atatürk Havalimanı’nın kapanmasını fırsat bildi.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde hatta alışveriş merkezi (AVM) otoparklarında vatandaşın karşısına çıkan bu dolandırıcılar, “Havalimanı kapanınca tüm ürünler çalışanlara kaldı. Gümrüksüz alanda satılan ürünleri bizlere dağıttılar. Biz de bunları satıyoruz” diyor. Daha uygun fiyat ile bu ürüne ulaştığını düşünen vatandaş ise, sahte ve sağlığa zararlı parfüme para ödemiş oluyor.

MAĞAZA DÜŞÜK FİYAT VERDİ

Dolandırıcılar vatandaşı ikna edebilmek için farklı yollara da başvuruyor. Bir AVM’de yanımıza gelerek sahte parfümü satmaya çalışan kişi şunları söyledi: “Ürünler Atatürk Havalimanı gümrüğüne kayıtlı olduğu için yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda satılamıyor. Havalimanı yönetimi de bunları kadrolu çalışanlara hediye olarak dağıttı. Her bir personele yüzlerce ürün verdiler. Biz bir kaç tanesini kişisel kullanım için aldık. Bazılarımız bunları el altından AVM’lerde faaliyet gösteren büyük mağazalara sattı. Bu mağazalar çok düşük fiyat verdiği için biz bunları elden satmayı tercih ettik.”

30 TL’YE KADAR DÜŞTÜ

Satıcılar karşısındaki kişiyi parfüm almaya ikna edemeyince yine Atatürk Havalimanı’ndaki bağlantıları olduğunu vurgulayıp, “Havalimanı kapandı ama hala gümrükte bekleyen ürünler var. İstediğiniz marka bir saat ya da başka bir ürün varsa size temin edebiliriz” diyerek satış konusunda baskı kuruyor. Karşısındaki kişi ikna olmadıkça her biri gümrüksüz satış noktası poşetlerinin içerisine konulmuş olan parfümlerin fiyatlarından indirime gidiyor. Bize satmak istediği parfümün fiyatını ilk etapta 1000 TL olduğunu söyleyen satıcı, almak istemediğimizde fiyatı 30 TL’ye kadar indirdi. Kendisinden kimlik istediğimizde ise kullandığı otomobilini park etmek istediğini söyleyerek hızla uzaklaştı.

BİREBİR AYNI GÖRÜNÜYOR

PİYASADAKİ satış fiyatlarının çok altında satılan sahte parfümler çoğunlukla merdiven altı depolarda üretiliyor. Gerçeğini aratmayacak şekilde paketlemesi yapılan ürünler için en ince detaylar bile titizlikle kopyalanmış. Koku her ne kadar benzer olsa da etkisi çok zayıf. Ayrıca insan sağlığına zararlı olma ihtimali çok yüksek. Gerçek bir parfümün etkisi gün boyu sürerken bu ürünlerin etkisi en fazla 1 saat sürüyor. Kullanıcıların sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu ürünlerin üzerinde orijinal ürünlerdeki gibi barkod da bulunuyor. Akıllı telefonlarınız aracılığı ile bu barkodları okuttuğunuzda ürünün sahte olduğu anlaşılıyor. Ancak ürünü satın alan kişi için iş işten geçmiş oluyor.