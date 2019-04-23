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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sahte hayat avcısı

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Sahte hayat avcısı

Sosyal medyada sayısı her geçen gün artan dolandırıcılık ve sahte hesaplara karşı bir Türk yazılımcı harekete geçti. Bursa’da bir firmada üst düzey yöneticilik yapan yazılımcı, geliştirdikleri ‘yüz tanıma sistemi’ ile sosyal medyada sahte fotoğraflarla insanları kandırmaya çalışan hesapları deşifre ettiklerini söyledi. Bu yüzden tehditler aldığını söyleyen yazılımcı, “Çünkü dolandırıcıların aylık kazancı 400 bin TL’yi bulabiliyor” dedi.

TÜRKİYE’de internet kullanımının artmasıyla birlikte ‘sosyal medya’ kullanımında da çok hızlı bir yükseliş var. Artan sosyal medya kullanımı dolandırıcıların da ilgisini çekiyor. Örneğin Twitter’da bir anda karşınıza ‘banka’ görünümlü bir hesap çıkabiliyor ya da Facebook’ta bir hesap tarafından paylaşılan sahte bir fotoğraf aniden önünüze düşebiliyor. Sahtecilikler bununla da bitmiyor. Sosyal medyayı bir pazar yeri gibi kullanan bazı kişiler ise başkalarının hayatlarına ait görsellerle oluşturduğu profillerle insanları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Sahte görsellerle başkasının hediyesini, kıyafetlerini, arabasını, evini, mesleğini hatta sevgilisini ve çocuğunu ‘sosyal medyadan çalarak’ dolandırıcılık amacıyla kullanabiliyor. Hatta bu yöntemi kullanıp kendilerini sosyal medyada doktor olarak tanıtanlar bile olabiliyor. Bu tip yöntemlerle sosyal medyadan kendilerine ‘sanal aşıklar’ ya da ‘hastalar’ bulan bu dolandırıcılar, işi tehdit boyutuna kadar vardırabiliyor. Sosyal medyada kandırılan vatandaşlar ise ‘sevgilisi sandıkları’,’doktor bildikleri’ kişilere özel fotoğraflarını gönderiyor, hesaplarına para aktarıyor.

Sahte hayat avcısı

BURSA’DA YÖNETİCİ

Bu tip dolandırıcılıklardan korunmak için ise çeşitli yöntemler bulunuyor. Örneğin Google üzerinden sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafın araştırılması yapılabiliyor. Fotoğrafın daha önce başka bir yerde kullanılıp kullanılmadığını gösteren uygulamalar da bulunuyor. Ancak dolandırıcılar bazen olayı o kadar ileri götürebiliyor ki hiç bir yer de kullanılmamış, bu tip yöntemlerle sahte olup olmadığı anlaşılamayacak fotoğraflarla insanlarını ağlarına düşürmeye çalışıyor. Bu noktada vatandaş da ‘korumasız’ kalabiliyor. Son dönemlerde bu tip yöntemlerin artmasıyla birlikte ise Türk bir yazılımcı da sosyal medyadaki dolandırıcılara savaş açtı. Bursa’da bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan Türk yazılımcı sosyal medyadaki sahte profilleri bir bir deşifre etmeye başladı. Twitter’da ve Instagram’da ‘Ruling’ (yönetmek) isimli hesapla faaliyet gösteren bu kişi sahte hesaplara karşı geliştirdikleri yazılımı ve yaşadıkları bazı olayları Hürriyet’e anlattı.

Sahte hayat avcısı

AYICIKTAN YOLA ÇIKTILAR

Türk yazılımcı, aldığı tehditler nedeniyle isminin açıklanmasını istemiyor. Geliştirdikleri yazılımı ‘yüz tanıma sistemi olarak nitelendiren ‘Ruling’ takma adlı kişi, “Günlük hayatta tanıdığım insanların sosyal medyadaki sahte paylaşımları beni hep rahatsız ediyordu. Geçtiğimiz aylarda bir kadının kendisine hediye olarak gelen dev bir ayıcılığı paylaştığını gördüm. Biz de bir grup yazılımcı arkadaşımla görsellerin asıl kaynağını bulan bir yazılım geliştiriyorduk. Bu yazılım aracılığı ile bu hediye ayıcığın yabancı bir hesaba ait olduğunu kanıtları ile birlikte tespit edip paylaştık. Bu paylaşımın ardından insanlardan çok sayıda buna benzer hesabın ihbarı geldi. Neredeyse her baktığımız hesap çalıntı çıktı. Geliştirdiğimiz yazılım şu anda çok başarılı ilerliyor tüm testler bittikten sonra tüm kullanıcılara bu uygulamayı sunacağız” yorumunu yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALARI GEREK

TWITTER ve diğer sosyal mecralardaki kötü niyetli hesapların bir sosyal mühendislik ürünü olduğunu söyleyen bilişim hukuku uzmanı Av. Mehmet Ali Köksal, “Maalesef insanlar bu hesaplara çok kolay inanıyor. Aslında bireysel olarak kaybedilen paralar çok küçük miktarlar olsa da toplamda büyük rakamlara denk geliyor. Olaylar mutlaka şantaja dönüşüyor. Twitter her ne kadar kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşmasa da dolandırıcılık gibi suçlarda bilgi paylaşımı yapıyor. Mağdurların mutlaka bunlar hakkında suç duyurusunda bulunması ve ceza almasını sağlaması gerekiyor” dedi.

Sahte hayat avcısı

ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ YAPIYORLAR

YÜZLERCE hesabı inceledikten sonra ortadaki büyük dolandırıcılığa şahit olduklarını ifade eden Ruling, şunları söyledi: “Bu hesaplar başkalarına ait görsellerle kaliteli bir profil oluşturup düzenli olarak paylaşım yaparak insanlara gerçekçi bir hayat algısı sunuyor. Kendileri ile iletişime geçenlerle arkadaş hatta sevgili oluyorlar. Aylarca sesini duymadıkları, yüzünü görmedikleri kişilerle ilişki yaşayanlar var. Karşı tarafın istekleri doğrultusunda düzenli olarak fatura ödeyip binlerce lira para gönderenler oluyor. Bu profiller kendilerini ajans sahibi olarak tanıtıp gençlerle de iletişime geçiyor. Onları oyuncu yapma vaadiyle kandırıp çıplak resimlerini alıyor. Sonra da bu resimlerle istediklerini zorla yaptırmaya çalışıyor.”

AYLIK GELİRLERİ 400 BİNİ BULUYOR

BU şekilde çalışan kişilerin genellikle yüzlerce hesaba sahip olduğunu aktaran Ruling, “Sadece bu iş için ekip kuran organize yapılar var. Aylık gelirleri 400 bin lira civarında. Binlerce hesapla bir hesabı aniden çok popüler yapıyorlar.Ayrıca bu hesaplar 30-40 bin liraya satılıyor. Bu kişilerin düşenler arasında ünlü isimler de var. Arkadaşlık ilişkisi ile fenomen isimleri bile dolandırdılar. Bir fenomen 15 bin TL’sini kaptırdı” dedi.

 

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