Sahibinden kiralık Ankapark!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSahibinden kiralık Ankapark!
GeriEkonomi Sahibinden kiralık Ankapark!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Murat YILMAZ/ANKARA
09.05.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Sahibinden kiralık Ankapark!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahibinden kiralık Ankapark!

Ankara’da yapımına 2013 yılında başlanan Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi, şartname hazırlayarak kiralama veya işletme ihalesine çıkacak. Belediye Meclisi, dün kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisini Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve çalışmaları devam eden Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi, şartname hazırlayarak kiralama veya işletme ihalesine çıkmaya hazırlanıyor.

Sahibinden kiralık Ankapark

 Konuya ilişkin Başkanlık Yazısı dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı. CHP grubunun ‘ret’ oyu kullandığı karar ile kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na verildi. 

 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun ilgili maddesine yer verilen Başkanlık Yazısı’nda Atatürk Orman Çiftliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokoller ile hayvanat bahçesi ve Temapark alanının intifa hakkının 10 yılı aşmamak üzere belediyeye verildiği hatırlatıldı.

 Yazıda temapark alanının Ankapark bölümünün tamamlandığı belirtilerek “Söz konusu Ankapark alanının bu kanunda belirtilen süre içerisinde üçüncü şahıslara kiraya veya işletmeye verilmesi planlanmaktadır” denildi. 

Sahibinden kiralık Ankapark

 Oy çokluğuyla alınan karara göre 10 yıllık süre ile ilgili bir kanun değişikliği olması halinde yeni sürenin en üst seviyesini kapsayacak şekilde ihaleye çıkılacak.

 Ankapark’ın kiraya veya işletmeye verilmesi, gerekli şartnamenin ve taslak sözleşmenin hazırlanması, şartnameye ve sözleşmeye konulması gereken hükümlerin oluşturulması, kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…

Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

Sahibinden kiralık Ankapark!

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı