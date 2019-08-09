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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı (İHA)
09.08.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Sahibi gizli tutuluyor! Gümrüğe takıldı, 4 milyon TL'den satılacak

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Sahibi gizli tutuluyor! Gümrüğe takıldı, 4 milyon TL'den satılacak

Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak. Belirlenen sürede alınmayan Rolls-Royce markalı otomobilin satış geliri, devletin kasasına girecek. Otomobil 26 Ağustos tarihinde düzenlenecek e-ihale yöntemiyle satışa sunulacak.

Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.

Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor.
Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamaz ise bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.

4 MİLYON DEĞERİNDEKİ ROLLS-ROYCE

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. 

Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
Bir önceki sahibi gizli tutulan otomobilin M plakalı özel statüdeki otomobil, 26 Ağustos tarihinde düzenlenecek ihaleyle 3 milyon TL’ye satışa sunulacak. Aracın özellikleri arasında en dikkat çekici özelliği ise arka kapısında bulunan şemsiye. Kapıya monte edilen bölümden bir tuşla şemsiye alınabiliyor ve tekrar aynı hazneye koyulabiliyor.
Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
KAÇAK, GEÇİCİ BIRAKILAN VE TERK EDİLEN ARAÇLAR

Araçlara ilişkin düzenlenecek ihalelerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Antalya Tasfiye İşletme Müdürü Altay Karabulut, “Müdürlüğümüze gelen araçlar terk edilmiş, kendi rızasıyla bırakılan ve kaçaktan yakalanıp devlet malı olan araçlardan oluşuyor. Geçici bırakılıp süresinde çekmeyen araçların tasfiyesini yapıp satışa çıkarıyoruz. 

Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
Terk edilen araçlarda süre yok. Geçici bırakılan araçların 90 gün süresi bulunuyor. Kaçaktan yakalanan araçlar da 6 ay süreyle ambarımızda bekliyor. Eğer mahkemede nihai bir karar verilmemişse satışa sunuyoruz” dedi.
Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
“3 MİLYONDAN SATIŞA ÇIKACAK”

Hangardaki lüks Roys Royce marka otomobil ile ilgili bilgi veren Karabulut, aracın 3 milyon 900 bin ila 4 milyon TL arasındaki bir değerde olduğunu söyledi.

Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
Otomobilin yaklaşık bir yıl önce geçici olarak bırakıldığını belirten Karabulut, “Süresi dolduğu için devlete ait oldu. E-ihale ile satışı gerçekleştirilecek. Normal değeri 3 milyon 900 bin TL - 4 milyon civarında değeri. Biz 3 milyondan satışa çıkartacağız” diye konuştu.
Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Karabulut, ihalelerde araçlara alıcı çıkmaması durumunda yüzde 25, yine çıkmaması durumunda ise tekrar yüzde 25 olmak üzere toplamda yüzde 50’ye varan indirim yapıldığını aktardı. 

Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak
Karabulut, ihaleye, Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan e-ihale bölümündeki uygulamayı indirerek katılabileceğini, şu ana kadar ise 600 bin kişinin bu uygulamayı kullanarak ihaleleri takip ederek katıldığını aktardı.
Sahibi gizli tutuluyor Gümrüğe takıldı, 4 milyon TLden satılacak

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