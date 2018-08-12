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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eyüp SERBEST/İSTANBUL
12.08.2018 - 01:22, Son Güncelleme:

Sabırlı ve kararlı olmalı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde ekonomide yaşanan gelişmelere yönelik açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, “Sorunu aşmanın birinci yolu kararlı, sabırlı ve tutarlı bir politikayla yola devam etmek. Bunu aşmak için ilk yapılması gereken iş, sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’un Twitter’dan verdiği mesajların kabul edilemez olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ekonomik çözüm önerisi açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Trump’un attığı mesajları asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığınız bir ülkenin Türkiye’ye karşı düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye’de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli. Sorunu aşmanın birinci yolu kararlı, sabırlı ve tutarlı bir politikayla yola devam etmektir. Bunu aşmak için ilk yapılması gereken iş, sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir” dedi. Kılıçdaroğlu, üretim ekonomisi ve Merkez Bankası’nın bağısızlığına da dikkat çekti.

EKONOMİK KONSEY

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in üç ayda bir toplanması gerektiğinin de altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bütün sosyal tarafların olması gerekiyor. Ekonomik ve sosyal olayların görüşülüp, tartışılıp, çözüme bağlandığı bir ortam olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplandığı tarih en son 5 Şubat 2009. Şimdi 2018 yılındayız. Üç ayda bir toplanması gereken kurum bugüne kadar toplanmadı. Devlette liyakat olursa, bürokrasi dünyadaki gelişmeleri önceden görür, bakar, sorgular ve siyasi otoritenin önüne bir rapor koyar. Her şeyi ben bilirim anlayışıyla yola çıkılırsa devlette çürüme başlamış demektir. Birinci maddemiz devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir.”

MERKEZ BANKASI

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının da önemli olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası oturup bağımsız karar alamıyor. Merkez Bankası’nı uluslararası arenada bağımsız bir kurum olarak tanıtıp, gerçekten oraya müdahale etmeyeceğiniz güvencesini verdiğiniz andan itibaren farklı bir merkez bankası profili ortaya çıkar. Süratli bir şekilde Merkez Bankası’nın bağımsızlığını bütün uluslararası alana yaymak ve bugün göstermek. Eğer sıcak para Türkiye’ye spekülatif amaçlarla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurtdışına çıkıyorsa bu Türkiye’deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar lira. Akılcı bir sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor” dedi.

KAMU İHALE YASASI

İhale şartlarına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Türk Lirası’nın dışlandığı, doların baş tacı edildiği politikadan süratle vazgeçilmesi lazım. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk Lirası’na dönüştürülmeli. Eğer Türk Lirası’na güveniyorsanız, dolarla yapılan ihaleyi süratle dönüştüreceksiniz.”

13 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıda açıkladığı 13 maddelik çözüm önerisi şöyle:

1- Devlette liyakat esas olmalı

2- Hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalı

3- Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmalı

4- Akılcı bir sıcak para politikasına geçilmeli

5- Dolar esas alınan ihalelerden vazgeçilmeli

6- Kamu İhale Yasası değiştirilmeli

7- Vergilerin Sayıştay tarafından denetlenmesi sağlanmalı

8- Bütçe dışı uygulamalara son verilmeli

9- Dış politika 180 derece değişmeli

10- Kontrolsüz borçlanmalardan kaçınılmalı

11- Adaletsiz vergi politikasından vazgeçilmeli

12- Üretimi önceleyen bir planlama politikasına geçilmeli

13- İsraf ekonomisine son verilmeli

BÜTÇE DİSİPLİNİ ÖNEMLİ

OLUŞTURULAN fonlar ile ilgili de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu fonların yol açtığı bütçe disiplinindeki sorunlar vardı. Kim parayı nereye harcıyor, nasıl harcıyor kimse bilmiyordu. Yaşanan sorundan sonra o fonlar kaldırıldı. Şimdi yeni fonlar oluşturuldu. Kredi Garanti Fonu, Türkiye Varlık Fonu, TOKİ gibi kuruluşlar. Bunların tamamen bütçe disiplini içine alınması lazım. TBMM’nin de burada neler olup bittiğini bilmesi lazım” dedi.

 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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