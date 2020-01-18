Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) hizmete alınan uyku odalarında, misafirler saati 7 avro karşılığında ücretsiz internet ve TV hizmetinin yanı sıra ikramlardan da faydalanabilecek.





Dış hatlar bölümde uçuşlarını bekleyen yolcular için hizmete alınan “Kepler Club” adı verilen uyku kabinleriyle ilgili bilgi veren Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Ticaret Direktörü Yücel Ecer, “10 tane kadın 18 tane erkek olmak üzere toplam 28 uyku kabinimiz bulunuyor." dedi.





Buna ilave olarak da ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir oda da olduğunu belirten Ecer, "Bu konsept Türkiye’de ilk defa Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başladı. Bu anlamda da çok heyecanlıyız.” diye konuştu.



Ecer, şunları kaydetti:



“Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş cihazlardan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri QR kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış şifreli saklama dolaplarına eşyalarını koyarak, uyku kabinlerine giriyor. İçeride bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız bu televizyon vasıtası ile Kablo TV, Netflix, Blu TV gibi internet platformlarını takip edebilecek. İsteyen misafirlerimiz için uyandırma servisimiz mevcut. Ayrıca lounge alanımızda özel duşlar ve WC de mevcut. Ücretlendirme saatlik olarak kişi başı 7

avro KDV olarak belirlendi. Bu ücretin içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve, sınırsız internet hizmetleri de bulunuyor. Yolcu buraya girdikten sonra başka hiçbir ilave ücret ödemeyecek.”







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