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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.08.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin yapımı sürüyor

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin yapımı sürüyor

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapımı devam eden ikinci pistte incelemelerde bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapımı süren ikinci pistte incelemelerde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, üstyapı hizmet binalarının yüzde 95’inin, saha düzenleme işlerinin ise yüzde 70’inin tamamlandığını açıkladı. 

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapımı devam eden ikinci pistte incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Keskin, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla gelinen son aşamaya ilişkin bilgileri aktardı. Keskin, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında imzalanan protokol gereği ihale çalışmaları ve kontrollük hizmetleri kuruluşumuzca yürütülen Sabiha Gökçen Havalimanı 2’inci pist ve mütemmimleri yapımı işinin inşaatında incelemelerde bulundum. İki etap halinde yürütülen projenin son durumu hakkında aldığım bilgiye göre iş kapsamında imalatı devam eden üstyapı hizmet binalarının yüzde 95’i, ATC kule inşaatının yüzde 50’si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70’i tamamlanmış durumda” dedi. 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin yapımı sürüyor

PİSTİN UZUNLUĞU 3 BİN 520 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Yapımı süren pist hakkında bilgiler veren Keskin, “Mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 520 metre uzunluğundaki 2’nci pist ve tamamlandığında 104 adet C kategori uçağa daha aynı anda hizmet verebilecek 1 milyon metrekareden fazla kaplamalı alana sahip 3 adet apron işinin bulunduğu 2’inci etap işleri yüzde 70 seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye’nin en yüksek tüneli olma özelliğine sahip TEM bağlantı yolu tünelinin de içinde olduğu 1’inci etap işleri ise yüzde 98 seviyesine ulaşmış durumda. Bu ve bunun gibi daha nice gurur verici projelerimizin bu seviyeye gelmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin yapımı sürüyor


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