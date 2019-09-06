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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.09.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 5 ödül

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na ABD'den 5 ödül

Sosyal sorumluluk ve iletişim alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Stevie Ödülleri'nde 5 ayrı kategoride toplam 5 ödüle birden layık görüldü.

2002 yılından bu yana 30’dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, Amerikanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Stevie Ödülleri bu yıl 16'ınci kez düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 5 ayrı kategoride toplam 5 ödüle layık görüldü. İSG, bu yıl 4 bin başvurunun yapıldığı 16. Stevie Uluslararası İş Ödüllerinde, Hayvanlar ve Biz isimli sosyal sorumluluk projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ve 2018 yılındaki iletişim çalışmalarıyla da Yılın İletişimi kategorisinde 2 ayrı altın ödülü kazanırken, Yılın Ulaştırma Şirketi kategorisinde Gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’su Ersel Göral Dünyada Yılın Ulaştırma Yöneticisi kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Öte yandan İSG Kurumsal İletişim Departmanı ise Yılın İletişim Ekibi kategorisinde Bronz Stevie almaya hak kazandı.

Stevie Ödülleriyle ilgili değerlendirmede bulunan ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, dünya genelinde 4 bini aşkın markanın başvuruda bulunduğu Stevie Ödüllerinde İSG'nin 5 ayrı kategoride elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

Sosyal Sorumluluk alanındaki çalışmalarımızın 16. Stevie Ödüllerinde Altın Stevie'ye layık görülmesi bizlere gurur ve güç veriyor. Türkiye'nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak bir süre önce İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile (İZEV) toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla Hayat ve Biz çatısı altında Hayvanlar ve Biz projesini hayata geçirdik. Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie'de layık görüldüğümüz ödüller, daima daha iyisini yapmak için bizlere büyük motivasyon sağlıyor. Sosyal sorumluluk ve iletişim çalışmalarında emeği geçen ve bize her zaman destek olan iletişim ajansımıza ve değerli ekibime teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

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