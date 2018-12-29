Sabancı: Çimentoya yüzde 40 zam yapılmayacak
SON günlerde çimento sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin Sabancı Holding Çimento Grubu tarafından açıklama yapıldı.
“TOPLULUĞUMUZ yüzde 40 oranında bir zam yapmayı planlamamaktadır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği gibi çimento üretiminin ana girdilerine yıl içinde gelen artış nedeniyle fiyat ve üretim maliyeti arasındaki makas üretici aleyhine daralmıştır.
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na topluluk olarak verdiğimiz destek sebebiyle, normal şartlar altında maliyet artışları nedeniyle, yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemeleri yapılmamıştır.
Mevcut durumda işlerimizin sürekliliği ve global pazarlardaki rekabetçi konumumuzun korunabilmesi adına Ocak 2019’dan itibaren bazı fiyat düzenlemeleri kaçınılmaz bir hal almıştır. Ancak ülkemiz ekonomisine destek için topluluğumuz haberlerde bahsi geçen yüzde 40 oranında bir zam yapmayı planlamamaktadır. Topluluk olarak birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi bugün de ülkemiz ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktır.”
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