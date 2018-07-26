Sabancı ABD’yi güçlendirecek!
SABANCI Holding’in bünyesindeki güçlendirme teknoljileri şirketi Kordsa, yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere dünyanın önde gelen ticari havacılık sektörü markalarının stratejik tedarikçilerinden Fabric Development Inc (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın aldı.
Güçlendirme teknolojileri şirketi Kordsa bu satın almayla lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar payını kompozit teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat büyüme stratejisine yönelik de adım atmış oldu. Kordsa bu alımları ayrıca, ABD kompozit pazarındaki konumunu güçlendirme ve büyüyen havacılık sektörünün tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olma yolunda çok önemli bir giriş kapısı olarak değerlendiriyor.
HER 3 LASTİKTEN 1’İ
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, dün düzenlediği toplantıda Kordsa olarak lastik güçlendirme teknolojileri ile dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirdiklerini söyleyerek, “Lastik güçlendirme teknolojilerindeki uzmanlığımızı yıllar içinde geliştirerek faaliyet alanımızı inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarına genişlettik. Aslında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Kordsa teknolojisi ile karşılaşıyorsunuz. Kordsa olarak, yaşamın her alanına dokunuyoruz. İşimizi geliştirme noktasında, kompozit teknolojilerine odaklanmaya yönelik stratejimizin en önemli adımını Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçirerek attık” dedi.
İKİ KAT BÜYÜYECEĞİZ
Sanayii ve üniversiteyi aynı çatı altında buluşturan, Avrupa’nın en büyük laboratuvarına sahip bu merkezin 2016 yılından beri temel araştırmadan tasarıma, Ar-Ge’den üretim aşamasına kadar her alanda hizmet verdiğini söyleyen Çalışkan, şöyle devam etti: “Bugün ise dünya çapında Kordsa’nın mevcut büyüklüğüne bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan ve bizi ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları konumuna getirecek Amerika yatırımımızla başarı hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 100 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olacağız. Böylece güçlendirme teknolojilerindeki lider konumumuz perçinlenecek. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların, artık kompozit teknolojilerimizle kanatlarını ve gövdelerini; inşaat güçlendirme teknolojilerimizle ise iniş pistlerini güçlendirir konumda olacağız.”
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