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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Rüzgara enerjisine 650 milyon dolarlık yatırım

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Rüzgara enerjisine 650 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörüne geçen yıl 650 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörüne geçen yıl 650 milyon dolar yatırım yapıldığı bildirildi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) 2018 yılına ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu" yayımlandı. 

Rapora göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl 497 megavat arttı. Böylece rüzgar sektöründe kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik artışla toplam 7 bin 369 megavata ulaştı. 

Geçen yıl toplam sayısı 164'ten 180'e çıkan işletme halindeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) yatırımcılara göre dağılımında, 566 megavatla Polat Enerji birinci sırada yer aldı. Demirer Enerji, 494 megavatla ikinci, Güriş ise 481 megavatla üçüncü oldu. 

İllere göre sıralamada ise bin 405 megavatla İzmir ilk sırada yer aldı. Onu, bin 123 megavatla Balıkesir, 669 megavatla Manisa izledi. 

İşletmedeki RES'lerin yüzde 38'i Ege Bölgesinde bulunurken, yüzde 33'ü Marmara, yüzde 13'ü Akdeniz ve yüzde 9'u ise İç Anadolu Bölgesinde yer aldı. 
Rapora göre, inşası devam eden toplam 606 megavatlık 18 RES projesi içinde Akfen Enerji 243 megavatla en büyük paya sahip oldu. Onu, 124 megavatla Ağaoğlu Enerji ve 72 megavatla Sancak Enerji takip etti. 

İnşası devam eden projelerin, 203 megavatı Çanakkale'de, 124 megavatı Balıkesir'de ve 72 megavatı da İzmir'de bulunuyor. 

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaların yatırımları olumsuz etkilediğini belirterek, "2018'de rüzgar sektöründe 650 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirmemiz, zor koşullara rağmen neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Her sorunun bir fırsatı barındırdığına olan inancımızla sürdürülebilir bir sektör yaratmayı amaçladık. O yolda istikrarlı şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Sürdürülebilirliği sağlamak adına sektörde kapasite artış taleplerini gündeme taşıdıklarını işaret eden Ataseven, şunları kaydetti: 

"Sektöre katkı sağlayacak bu talebimiz olumlu karşılandı ve birkaç ay içinde önünün açılmasını bekliyoruz. Kapasite artışlarıyla birlikte bu yıl ve önümüzdeki yıl kurulu gücümüzde ciddi bir ivme olacaktır. Sonrasında da 2017'nin sonunda yapılan yarışmaların sonuçları yansımaya başlayacaktır. Böylece sektör hız kesmeden yerlileşme politikasına devam etmiş olacaktır. Bugüne kadar rüzgar sektöründe yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Ülkemizin geleceğini ve dışa bağımlılığını yakından ilgilendiren bu yatırımlar bundan sonra da hızla devam edecektir." 

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