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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Rusya'ya ihracata elma ve nar katkısı

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Rusya'ya ihracata elma ve nar katkısı

Türkiye'den 2018'in ocak-mart döneminde Rusya'ya 45 bin 973 ton yaş meyve ihraç edilerek, karşılığında 35 milyon 255 bin 863 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden alınan verilere göre, iki ülke arasında yaşanan çeşitli kısıtlamalar dolayısıyla Rusya Federasyonu'na geçen yılın ilk çeyreğinde elma, nar, çilek, armut, üzüm ve erik ihracatı gerçekleştirilemedi. 

Söz konusu ülkeye bu yılın aynı döneminde 22 bin 624 ton elma ihraç edilerek 17 milyon 187 bin 555 dolar, 16 bin 485 ton da nar ihraç edilerek 12 milyon 94 bin 758 dolar gelir sağlandı. Yılın ilk üç ayında Rusya'ya yapılan 2 bin 411 ton armut ihracatından 1 milyon 582 bin 540 dolar, 816 ton çilek ihracatından 1 milyon 620 bin 778 dolar, 981 ton üzüm ihracatından 975 bin 185 dolar, 22 ton erik ihracatından da 21 bin 400 dolar kazanç elde edildi. 

Bu dönemde ayrıca Rusya'ya 1 milyon 460 bin 378 dolarlık ayva ile diğer taze meyve türlerinde 313 bin 269 dolarlık ihracat yapıldı. 

Doğu Karadeniz'den de aynı tarihler arasında Rusya'ya 3 bin 398 ton yaş meyve ihraç edilerek, karşılığında da 2 milyon 531 bin 781 dolar kazanıldı. Bölgeden yapılan ihracatta geçen yılın aynı döneminde ihraç edilmeyen elmadan 1 milyon 723 bin 975 dolar, nardan da 22 bin 149 dolar gelir elde edildi. 

Aynı dönemde bölgeden Rusya'ya 115 bin 45 dolarlık üzüm, 187 bin 998 dolarlık armut ile 206 bin 496 dolarlık çilek, 267 bin 577 dolarlık ayva ile 8 bin 543 dolarlık diğer taze meyve türleri ihraç edildi. 

"RUSYA'YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR" 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den Rusya'ya 2018'in ocak-mart döneminde ihraç edilen yaş meyve ürünlerinin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi. 

Rusya Federasyonu'nun sektörün önde gelen pazarı olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, Rusya'ya ihraç edilen ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ifade etti. 
Gürdoğan, ihracattan beklentinin daha da yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Türk ürünlerinin en doğal ve taze haliyle Rusya Federasyonu'na sunulabilmesi ve lojistik açısından hızlı teslimatımız nedeniyle Rus tüketicileri daha çok Türk ürünlerini tercih ediyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bundan sonra Türk ürünlerinin ihracatının daha üst noktalara ulaşacağını umuyoruz." 

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