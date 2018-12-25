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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.12.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Rusya'ya ihracat yüzde 13 arttı

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Rusya'ya ihracat yüzde 13 arttı

Rusya’ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.

Rusya’ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Ülke olarak 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 2 milyar 44 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilirken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında yükseldi.

İLK SIRAYI LİMON VE DOMATES ALDI

Yaş meyve ve sebze ihracatı toplamı 2018 yılında yüzde 9 oranında arttı. 2018’in Ocak-Kasım döneminde dünya genelindeki ihracat 2 milyar 44 milyon doları buldu. Bunlar arasında ilk 10'da; limon, domates, mandarin, kiraz, portakal, üzüm, biber, nar, elma ve şeftali yer alıyor.

10 AYDA 500 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Alyasu Gıda Genel Müdürü Celalettin Kayahan, "Ülke olarak yaş meyve ve sebze ihracatımızda ilk sırada Rusya Federasyonu bulunmaktadır. Rusya'ya 2018 yılında ülke olarak yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında artmıştır. Rusya'ya 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde 501 milyon 81 bin dolar, 2018'in aynı döneminde ise bu rakam 566 milyon 406 bin dolara yükselmiştir" dedi.

KAYAHAN: "RUSYA’YA İHRACAT ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTU"

Rusya ile yaşanan uçak krizinin etkilerini yitirdiğini belirten Kayahan, "Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde ilk olarak ekonomik ilişkiler etkilenmişti. Şu an Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı eski günlerine kavuştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in yüksek çabalarıyla Türkiye-Rusya ilişkileri düzeltilmiş ve kaldığı yerden devam etmektedir" şeklinde konuştu.

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